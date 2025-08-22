В 2011 году компания Метинвест Рината Ахметова выплавляла почти 14,5 млн тонн стали и вошла в десятку мировых производителей железорудного концентрата. Сейчас объемы производства уменьшились, но компания остается лидером в отрасли, оказывает надежную поддержку Украине в виде налогов и инвестиций, формирует конструктивное сотрудничество с громадами и обеспечивает десятки тысяч рабочих мест.

Война стала для компании серьезным испытанием. Но она мобилизовала все ресурсы, чтобы сохранить коллектив и защитить государства: от прямой помощи Силам обороны, до организации собственного военного производства.

В 2022-2025 годах компания направила более 10 млрд грн на гуманитарную поддержку государства, граждан и помощь ВСУ и другим подразделениям, которые защищают Украину. Из них около 5 млрд грн предоставлено на нужды армии в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова.

Также Метинвест остается крупнейшим налогоплательщиком в ГМК Украины: в 2024 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 19,8 млрд грн. В первом полугодии 2025 года в бюджет уплачено еще 9,3 млрд грн.

Впрочем, несмотря на фокус на помощи государству, компания возобновила курс на зеленую трансформацию своего производства и формирование "моста" между Украиной и Европой. В этом году вместе с партнерами анонсировали строительство нового современного металлургического предприятия в Италии, а на Ukraine Recovery Conference-2025 в Риме Метинвест представил два масштабных инвестпроекта на общую сумму $1,3 млрд. В первую очередь речь идет о запуске производства DR-окатышей - основного компонента для зеленой металлургии.

Такие изменения - показатель понимания того, какой будет страна после окончания активных боевых действий. С учетом этих изменений в Группе Метинвест постепенно формируют планы на будущее восстановление Украины. Речь идет о развитии проекта "Стальная мечта" и университета Метинвест Политехника, который готовит новое поколение инженеров.

"Стальная мечта" - это концепция восстановления страны, которая содержит набор готовых решений для строительства жилья, социальной и коммерческой инфраструктуры. Они могут быть быстро адаптированы к потребностям конкретной громады и построены с использованием доступных материалов.

Метинвест Политехника стала первым в Украине воплощением идеи - интегрировать крупный бизнес в структуру технического образования. Группа Метинвест уже инвестировала в создание материальной базы и развитие университета более 500 млн грн. За пять лет более 1 080 студентов поступили на бакалавриат, магистратуру и аспирантуру Метинвест Политехники. Почти 1 000 слушателей прошли курсы повышения квалификации по металлургии, горному делу, развитию soft skills. В компании понимают, что образованная молодежь - это залог успеха восстановления страны. Поэтому компания продолжит инвестиции в образование.