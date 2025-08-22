По словам коллеги певца, Ярослав Евдокимов был полон украинской идеи.

Беларуский и российский эстрадный певец Ярослав Евдокимов хотел петь на украинском языке и всерьез думал о переезде в Украину. С возрастом он сохранял привязанность к украинской культуре: в его доме висели вышитые рушники, а на полках библиотеки стояли книги Тараса Шевченко. Об этом народный артист Украины, поэт-песенник Вадим Крищенко рассказал OBOZ.UA, комментируя новость о смерти своего коллеги.

"Было время, когда он думал поселиться в Киеве, хотел продать свою квартиру в Беларуси, где жил, и купить здесь жилье. Это еще было на склоне независимости", - отметил он.

Крищенко напомнил, что Евдокимов родился и вырос в Украине, до десяти лет говорил исключительно на украинском языке, а его мать "сидела за украинский национализм":

"Он был полон украинского мышления, украинской идеи. Это было заложено в него мамой с детства. Конечно, в России, где он в свое время жил и работал с концертами, умело выбивают всю инаковость, но это не о Ярославе. Жаль, что он ушел, совсем еще не старый".

По словам Крищенко, в свое время они с композитором Геннадием Татарченко написали для Евдокимова песню "Україно, мати".

"Там есть такие слова: "Нашу душу пекло молотил. Вибивала дух сила страшна. Нашу волю сховали в могилу, щоб ніхто не знайшов, де вона". Меня еще тогда коллеги переспрашивали: "Ты не боишься?". Мол, очень радикально. На художественном совете ее не приняли. Сказали, что это призыв к межнациональной розни. Я говорю: "Нет, это призыв беречь свою страну, независимость". Песня таки прозвучала в его исполнении. Но Ярослав в Киеве не остался, и я жалел об этом: такие художники были бы очень нужны Украине", - добавил он.

Напомним, ранее УНИАН писал, что исполнитель хита "Фантазер" Ярослав Евдокимов скончался на 79-м году жизни.

