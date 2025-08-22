Она говорит, что уже смирилась с этим.

Американская актриса Кирстен Данст заявила, что с правильным произношением ее имени иногда не могут справиться даже ее давние поклонники.

В разговоре с Town and Country звезда "Человека-паука" и "Меланхолии" объяснила, что ее имя следует произносить как "Кир-стен", а не "Крис-тен" или "Кер-стин", как часто говорят. Несмотря на это, 43-летняя актриса призналась, что уже привыкла к ошибкам и не обижается:

"Все перекручивают мое имя, поэтому я сдалась. Пусть будет как будет".

Данст поделилась и неприятными историями из прошлого. Так, во время съемок "Человека-паука" в 2002 году один из продюсеров без ее согласия отправил Данст к стоматологу, чтобы исправить зубы, но она отказалась, сказав, что любит их такими, какие они есть.

Видео дня

А после премьеры фильма в Лондоне студия Sony раскритиковала ее образ в черном платье Rodarte и темной помаде, считая, что он "слишком готический" для главной героини.

Карьера Кирстен Данст

В детстве актриса имела небольшие роли в фильмах "Нью-Йоркские истории" (1989) и "Костер тщеславия" (1990). В 12 лет получила признание за роль маленькой вампирши Клаудии в "Интервью с вампиром" (1994) - получила номинацию на "Золотой глобус". Тогда же снялась в "Маленькие женщины" (1994) и "Джуманджи" (1995).

Ключевая роль - Мэри Джейн Уотсон в трилогии "Человек-паук" (2002-2007) режиссера Сэма Рэйми. "Человек-паук 3" стал одним из самых кассовых фильмов ее карьеры, собрав 892 миллиона долларов в мире.

Сыграла в "Вечное сияние чистого разума" (2004), "Элизабеттаун" (2005) и "Мария-Антуанетта" (2006). В 2011 году получила награду Каннского кинофестиваля за роль в "Меланхолии".

Среди других наград - "Власть пса" (2021), принесшая ей номинации на "Оскар" и "Золотой глобус". В ближайшее время актриса появится на экранах в новой ленте "Roofman".

Вас также могут заинтересовать новости: