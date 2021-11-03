Э то уже не первый скандал с пропажей денег в популярном банке.

Популярный в Украине банк вляпался в новый скандал. Украинец пожаловался, что деньги не "дошли" до счета при пополнении через терминал ПриватБанка.

Об этом идет речь в отзыве одного из клиентов финучреждения на сайте Минфин.

"Пополнял свою универсальную карточку через терминал ПриватБанка. Во время пополнения произошел сбой, и терминал изъял сумму 51 800 гривен – средства на карту не поступили", – рассказал мужчина.

В свою очередь в банке отметили, что в случае выявления в ходе аудита терминала лишних 51 800 гривен, то их отдадут клиенту.

Читайте такжеКурс доллара шокировал украинцев проседанием"Проведение и сверка результатов инкассации во время обработки заявки на возврат средств позволит нам убедиться в том, что средства не были выданы, и определить их сумму. По результатам обработки заявки мы дополнительно уведомим вас", – подытожили в финансовом учреждении.

Жалобы на "ПриватБанк"

Ранее клиентка "ПриватБанка" из города Коростень Житомирской области пожаловалась, что финучреждение расторгло с ней договор без объяснения причины.

В другом случае клиент "ПриватБанка" остался недоволен банком после того, как был атакован коллекторами из-за "долга" в 69 гривен.

Еще один посетитель отделения "ПриватБанка" заявил о мошенничестве его сотрудницы.

"ПриватБанк" обвинили в сокрытии особенностей некоторых операций с картами.

Автор: Анастасия Горбачева