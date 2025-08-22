Новолуние способно негативно повлиять на определенные работы в огороде.

Фазы луны способны влиять на разные аспекты жизни человека. Стоит их учитывать, прежде чем планировать работы дома или в огороде.

Ранее мы рассказывали, когда будет новолуние в августе.

Финалистка 5 сезона "Битвы экстрасенсов", наследственная ведьма Ярослава Солодеева (Федорова) рассказала УНИАН, что можно сажать в новолуние, а какими делами заниматься не стоит.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Какие работы в огороде можно делать в новолуние

По словам Ярославы Солодеевой, в новолуние очень хорошо делать прививки деревьям. Если вы хотите привить к своим деревьям какой-то новый или другой сорт, то это стоит делать в новолуние. Также этот период подходит для того, чтоб срезать какие-то растения на черенки.

"Очень хорошо проводить какие-то работы, связанные с землеустройством. К примеру, разбить участок на грядки, иначе распланировать их размещение, начать собирать высокие грядки, начать ставить теплицы, выбирать место, куда вы будете пересаживать растения, которые уже у вас есть. Можно пересаживать клубнику, обрезать усики - это тоже очень хорошо делать в новолуние", - отметила она.

В первую очередь, посоветовала Ярослава, можно делать художественную обрезку, но не санитарную. Разрешена обрезка, во время которой вы хотите придать растению какую-то форму, убрать с него что-то лишнее. Обрезку очень хорошо проводить осенью, когда вы сможете убрать старые ветки. Если вы сделаете обрезку в новолуние, то побеги будут укрепляться. А весной в новолуние очень хорошо высаживать рассаду. Еще очень хорошо подсевать цветы, к примеру, матиолы, а также декоративную траву.

Также в новолуние можно проводить обработку растений и вносить удобрения в почву. Но обработка должна быть именно подкормочная, а не от вредителей.

"Землю в новолуние копать можно, но в том случае, если вы перекапываете то, что у вас уже подготовлено. Если вы хотите перекопать целину и просто, например, сделать что-то новое на своем дворе, то это делать не желательно, поскольку вы только укрепите корни сорняков, которые находятся в земле", - предупредила она.

По словам Ярославы Солодеевой, сажать огород в новолуние можно и даже нужно, поскольку все, что вы сажаете во время новолуния, быстрее зацепится за почву, корневая система будет быстрее развиваться.

"Но есть маленькое "но" - мы сажаем в новолуние те растения, у которых плоды находятся сверху. Например, это помидоры, перец, баклажаны, огурцы, патиссоны. А все те растения, которые дают плоды в земле - я имею в виду картофель, свеклу, морковь, то есть корнеплоды, мы в новолуние не сажаем. Такие растения лучше сажать в полнолуние", - добавила она.

В то же время из правила есть исключение. В новолуние нельзя сажать дыни и арбузы - их тоже желательно сажать в полнолуние.

Что нельзя делать в новолуние на огороде

Разобравшись, можно ли сажать огород в новолуние, мы узнали у Ярославы Солодеевой от каких планов стоит отказаться.

Она отметила, что категорических запретов нет, но есть определенные работы, которые не стоит делать, поскольку это будет "глупый труд".

"В первую очередь речь идет о прополке, удалении сорняков, обработке земли средствами от сорняков, удалении различных пней. Все, что вы выдернули и пытались удалить в новолуние, будет еще сильнее расти. Еще нельзя проводить пасынкование растений в новолуние, потому что это может иметь плохие последствия для растений", - подытожила ведьма.

