Президент Украины призывает говорить о дате и месте следующих переговоров.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трампом - единственный человек, который сегодня может остановить президента России Владимира Путина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время совместной с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте пресс-конференции сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"У нас был, я считаю, исторически важный визит в Вашингтон, в столицу. И мы договорились о гарантиях безопасности. И также мы говорили о форматах встречи с Россией, с российским главой: двусторонние форматы, трехсторонние... Именно на уровне лидеров должен решаться вопрос, чтобы завершить войну", - отметил он.

В то же время, подчеркнул Зеленский, россияне "делают все, чтобы встречи не было". Зато Украина "боится любых встреч с лидерами".

"Мы надеемся, что партнеры помогут обеспечить хотя бы минимальную продуктивную позицию российской стороны. Надо принуждать их к дипломатии, нужны действительно сильные санкции, если они не согласятся на дипломатическое решение этой войны, если они не захотят заканчивать войну", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что нужно делать все, чтобы Россия "не смогла и дальше прятаться от встречи". "Мы видим сильный сигнал Соединенных Штатов, что они готовы идти вперед. Европа и другие страны в рамках "Коалиции желающих" готовы помогать, мы за это благодарны. Построена серьезная платформа Коалиции, это более 30 стран", - отметил Зеленский.

На вопрос о деталях того, как продвигается подготовка к его двусторонней встрече с Путиным, он, говоря о разговорах с партнерами в Вашингтоне, отметил, что "мы не имеем никаких договоренностей с русскими, мы договаривались с президентом Трампом".

"И он единственный человек, который сегодня может остановить Путина. На мой взгляд. И мы договорились о том, что правильно перейти в дипломатическое направление. Я поддержал это направление, которое предложил президент Трамп. Мы говорить о трехсторонней встрече, которая нужна. Потом у него была связь с русской стороной и он сказал: "Давайте сначала сделаем двусторонний трек". И это предложение русских, он сказал... А потом - трехсторонний", - отметил глава государства.

Зеленский отметил, что не хочет, чтобы "мы ставили любые условия, которые потом кто-то будет использовать как преграды к окончанию войны".

"Поэтому я сказал: мы готовы. Желательно было бы сразу трехсторонний формат. Но если президент Трамп говорит, что именно в таком формате мы можем дальше говорить, мы готовы поддержать двусторонний трек, а затем - трехсторонний трек. Давайте говорить о дате и говорить о месте", - подчеркнул он.

Ранее УНИАН писал, что саммиты на Аляске и в Вашингтоне дали Путину именно то, чего он хотел, считает глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Кая Каллас.

Она подчеркнула, что Кремль насмехается над усилиями Трампа по установлению мира в Украине. Каллас считает, что попытки Трампа прекратить войну в Украине принесли Путину большую пропагандистскую победу.

