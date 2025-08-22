Россия спустила на воду океанический фрегат, который строит крайне медленно, - СМИ

Корабль уже строится с 2019 года, и еще будут достраивать минимум два года.

В российском Санкт-Петербурге спустили на воду новый корабль - фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" - "Адмирал Амелько", который может доставить гиперзвуковое оружие в океаны. Но темпы строительства российских боевых кораблей растягиваются на годы, пишет Defense Express.

Это пятое судно серии "Горшков", единственного класса океанских боевых кораблей, разработанных и произведенных в России после распада Советского Союза. Всего планируется построить 10 таких кораблей. Но Defense Express отмечает медленные темпы строительства. Киль этого фрегата был заложен в 2019 году, а ввод в эксплуатацию ожидается в 2027 году. А первый фрегат по этому проекту был заложен в 2006 году, а введен в эксплуатацию в 2018 году, то есть через 12 лет.

Сейчас заложен только восьмой фрегат, то есть последний - десятый фрегат такими темпами можно ожидать к середине или концу 2030-х годов.

Сравнивая с другими странами, Defense Express пишет, что РФ значительно отстает в темпах строительства фрегатов. В частности, издание приводит в пример Японию, которая за 8 лет собирается построить и ввести в эксплуатацию 12 фрегатов класса Mogami.

"То есть разница в темпах безумная. И это при том, что водоизмещение у них почти одинаковое. Несмотря на то, что "Адмирал Амелько" планировали построить в обычном, не модернизированном варианте с 16 вертикальными пусковыми установками, похоже он все же был модернизирован", - говорится в статье.

При этом "Адмирал Амелько" является носителем гиперзвуковых ракет. Судя по материалам, которые были представлены на церемонии спуска на воду, он получил 32 ячейки для ракет под противокорабельные ракеты 3М55 "Оникс", гиперзвуковые 3М22 "Циркон" и крылатые ракеты 3М14 "Калибр".

Кроме этого, "Адмирал Амелько" вооружается 130-мм пушкой "АУ А-192М" и двумя ЗРГК 3М89 "Палаш" с двумя шестиствольными 30-мм пушками и восемью зенитными ракетами "Сосна-РА".

Напомним, что в августе тяжелый атомный ракетный крейсер РФ "Адмирал Нахимов" вышел в море на ходовые испытания после ремонта и модернизации. Его ремонтировали с 1999 года. И за это время значительно усилили боевую мощность.

