По разным данным речь идет о 57 или 63 лицах.

Польша начала выдворять граждан Украины, задержанных после беспорядков во время концерта беларуского рэпера Макса Коржа в Варшаве. Об этом пишет Gazeta Wyborcza.

Издание рассказывает историю 18-летней Ангелины, которая приехала в Польшу в феврале 2022 года и поселилась с бабушкой в небольшом городке под Варшавой. Девушка училась в местном профтехучилище и работала в интернет-магазине.

Ангелина оказалась в числе 57 граждан Украины, которых обвинили в хулиганстве и теперь выдворяют из Польши.

Видео дня

"Я никогда не представляла, что поход на концерт закончится для меня так драматично. За мной пришли в 6 часов утра. Мне даже не разрешили взять вещи. Меня забрали и депортировали в Украину. Также на пять лет запретили въезд в Шенгенскую зону", - рассказала девушка.

По словам Ангелины, еще перед началом концерта некоторые зрители стали прыгать с трибун стадиона на поле. Она, поддавшись "импульсу", сделала то же самое. Вскоре после этого ее задержала охрана и отправила в камеру под стадионом.

Впоследствии девушку оштрафовали на 2 тысячи злотых, хотя сама она уверена, что ничего плохого не сделала. Как пишет Gazeta Wyborcza, сейчас Ангелина напрявляется в город Днепр, который систематически подвергается российским обстрелам.

Скандал на концерте Макса Коржа

Как писал УНИАН, в начале августа в Варшаве состоялся концерт беларуского рэпера Макса Коржа, который закончился крупным скандалом. Местные жители пожаловались в полицию на фанатов, которые устраивали беспорядки перед началом концерта и после. Однако самый большой резонанс вызвало то, что один из гостей концерта развернул флаг Украинской повстанческой армии, которую в Польше сильно демонизируют.

Поскольку польское общество в последние годы очень сильно "разогрето" в национальном вопросе, относительно либеральный премьер Дональд Туск поспешил заявить, что десятки украинцев будут депортированы из страны за хулиганство.

Впрочем, украинский посол в Польше Василий Боднар тоже осудил украинцев, оскандалившихся во время концерта. Он в частности выразил удивление, что украинцы вообще пошли послушать беларуса, поющего на русском языке.

Вас также могут заинтересовать новости: