Блогерша обвинила нардепа Гончаренко в психологическом насилии.

Блогерша-миллионница Елена Мандзюк заговорила о возможном выезде из Украины. В своих stories в Instagram инфлюенсер обвинила нардепа Алексея Гончаренко в "психологическом насилии" и "безосновательных больных фантазиях".

"Сегодня мне пришлось удалить рекламную интеграцию, потому что народный депутат Алексей Гончаренко осуществляет надо мной психологическое насилие, а на моих работодателей - психологическое давление. Из-за его безосновательных больных фантазий мне и моим детям грозит убийство и невозможность осуществлять волонтерскую деятельность в пользу ВСУ и ветеранов и вести предпринимательскую деятельность", - заявила Мандзюк.

Комментируя уголовное производство, которое против нее открыли по заявлению нардепа, блогерша заявила, что Гончаренко превысил свои полномочия:

"Если это было бы заявление не от депутата, дело бы никогда не открыли, потому что никакого факта преступления не существует".

При этом Мандзюк назвала Украину "государством абсурда, которое прижимает общественных деятелей с проукраинской позицией и прославляет пророссийских предателей".

"Если так будет продолжаться дальше, я в такой стране жить не хочу!" - заявила инфлюенсерка.

Напомним, ранее УНИАН писал, что против блогерши Мандзюк открыли дело после ее скандального заявления об избиении русскоязычных детей.

