Откроет 10-й фестиваль "Линия испанского кино" лучший фильм года в Испании "Глухая".

В киевском кинотеатре "Жовтень" с 11 по 16 сентября 2025 года пройдет 10-й фестиваль "Линия испанского кино", в рамках которого столичных киноманов познакомят с лучшими новинками в кинематографе Испании. С 13 по 16 октября мероприятие также пройдет во львовском кинотеатре "Планета кино" в ТРЦ Forum Lviv.

Как сообщили в пресс-службе кинокомпании "Артхаус Трафик", фильмом-открытием нынешнего события станет мелодрама "Глухая" (Sorda), которая стала триумфатором национального кинофестиваля в Малаге.

В частности, на фестивале лента получила шесть наград: приз за лучший фильм фестиваля, лучший испанский фильм, лучший дебют, лучший актер, лучшая актриса и приз зрительских симпатий.

Видео дня

Кроме того, лента получила ряд наград и номинаций на фестивалях в Берлине, Сиэтле, Брюсселе и Гвадалахаре. Чувствительная картина о материнстве также вошла в топ-50 фильмов 2025 года по версии пользователей Letterboxd.

Главная героиня фильма режиссера Евы Либертад – глухая женщина, для которой появление долгожданного ребенка создает непредвиденные вызовы. Когда женщина начинает сомневаться в своей способности быть хорошей матерью, ей приходится искать собственный путь к дочери, убеждая себя и мир, что материнская любовь не требует слуха.

В целом подборка нынешнего фестиваля "Линия испанского кино" представляет зрителям жанровое многообразие современного испанского кинематографа: кроме мелодрамы зрителям покажут комедию для взрослых, криминальный триллер, фантастическую семейную комедию и приключенческую историческую драму:

научно-фантастическая комедия "Прыжок во времени" (¡Salta!) режиссера Ольги Озорио, которую зрители прошлогоднего кинофестиваля SCHLINGEL (Германия) признали лучшим международным фильмом. Она рассказывает о приключениях двух братьев, один из которых стал ученым, а второй заблудился во временных порталах и остался 10-летним мальчиком.

основанный на реальных событиях криминальный триллер "Под прикрытием" (La infiltrada) режиссера Арантши Эчеваррии. Эта картина – лучший фильм года по версии премии "Гоя" – главной кинопремии Испании. Лента рассказывает историю полицейской, которая получила невозможное задание – проникнуть в террористическую организацию. Разорвав семейные связи и сменив имя, она стала единственной женщиной в рядах боевиков, и провела с ними восемь лет – пока не получила самую опасную миссию своей жизни.

дерзкая комедия "Соседи сверху" (Sentimental) режиссера Сеска Гая с участием звезды нашумевшего сериала "Бумажный дом" Белен Куэсты, которая получила номинацию премии Европейской киноакадемии в категории "Лучшая европейская комедия". В центре сюжета – супруги, которые за 15 лет брака превратились в почти чужих людей, тогда как страстные стоны новых соседей сверху напоминают им, насколько скучной стала их личная жизнь. Но один званый ужин сводит жителей двух квартир вместе, и эта встреча приносит в отношения обеих пар нечто особенное.

приключенческая историческая драма "Пленный" (El cautivo) режиссера Алехандро Аменабар, чей фильм "Море внутри" получил премию "Оскар". Новая лента автора повествует о раненом испанском моряке Мигеле де Сервантесе, который попадает в плен к османским корсарам. В темнице он открывает искусство повествования, чем очаровывает даже бея Алжира Хасана. Тайная связь между ними разжигает подозрения и напряжение в городе. А Сервантес, тем временем, замышляет отчаянный план побега.

Фестиваль испанского кино проводится в Украине с 2004 года и, после перерыва, связанного с COVID-19 и российской войной, был восстановлен в 2023 году. В этом году он состоится в своей десятой эдиции.

Напомним, ежегодно в Украине проводится несколько фестивалей национального кино европейских стран. В частности, кроме испанского, в 2025 году уже состоялись киномероприятия, посвященные кино Австрии и Швейцарии. Также до конца года должны пройти фестивали немецкого и французского кино.

Вас также могут заинтересовать новости: