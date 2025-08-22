Годами СМИ ссылались на его комментарии, когда нужно было описать, что "в голове у Путина".

Российске Министерство юстиции признало "иноагентом" политолога Сергея Маркова, который многие годы был неофициальным "голосом Кремля". Обозреватели считают, что его наказали за инакомыслие в ходе недавнего дипломатического скандала с Азербайджаном.

В пресс-релизе на сайте российского Минюста сказано, что Марков "принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранным агентом", "распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике".

Как отмечает "Агентство. Новости", Маркова годами цитировали СМИ, в том числе иностранные, как "эксперта, близкого к Кремлю и выражающего позицию администрации президента". В последние годы западные СМИ очень часто ссылались именно на него, когда писали про позицию Кремля по тому или иному вопросу, в частности в контексте войны в Украине.

Однако в последнее время Марков начал публично высказываться вразрез с официальной позицией властей. В частности в июле он публично усомнился в том, что министр транспорта РФ Роман Старовойт покончил с собой. Марков предположил, что власти так скрывают убийство.

Но еще больший скандал вызвали его комментарии в разгар дипломатического кризиса с Азербайджаном. Марков посетил медиафорум в Азербайджане, где принялся хвалить президента страны Ильхама Алиева.

Сам Марков в своем телеграм выразил уверенность, что его подставили "враги".

"Атакой на меня занимаются враги России и враги политики Владимира Путина. (...) Я так понял, что кто то захотел придраться к тому, что я давал интервью западным СМИ и отстаивал там интересы России и защищал Владимира Путина?" – написал он.

Дипломатический кризис между РФ и Азербайджаном

Как писад УНИАН, отношения между РФ и Азербайджаном резко ухудшились после того, как в декабре 2024 года пассажирский самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение в Казахстане, посоле того, как его повредила российская ПВО. Тогда погибли 38 человек. Власти Азербайджана были возмущены не столько фактом ошибки российских зенитчиков, сколько нежеланием российских властей признавать эту ошибку и брать на себя ответственность.

Новая эскалация в двусторонних отношениях произошла в июне 2025 года: в Екатеринбурге российские силовики арестовали около 50 этнических азербайджанцев в рамках расследования давнего убийства. Двое из них – братья Сафаровы – погибли во время задержания, что вызвало возмущение в Азербайджане. Судмедэкспертиза показала, что они скончались в результате многочисленных травм; Баку выдвинул ноту протеста, аннулировал культурные обмены, а также арестовал нескольких российских журналистов, находившихся в Баку.

Еще одним важным эпизодом стали удары российских беспилотников по энергетическим объектам Азербайджана, расположенным на территории Украины. 6 августа РФ нанесла удар по газокомпрессорной станции, транспортирующей азербайджанский газ в Украину, а через несколько дней — уничтожила нефтедепо SOCAR в Одесской области. Оба инцидента вызвали резкое осуждение со стороны президентов Украины и Азербайджана.

