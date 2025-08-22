В списке есть Близнецы.

Новолуние 23 августа в Деве настраивает нас на осознание истинных целей и страстей, подталкивает к пересмотру планов и постановке новых задач. Уран в Близнецах добавляет энергии для смелых решений, а сама Вселенная словно открывает двери для роста. Но особенно сильно эта энергия отзовется у представителей четырех знаков, которые почувствуют перемены наиболее ярко. Именно для них это время станет точкой прорыва и обновления, пишет журнал Parade

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Больше всего испытать влияние новолуния предстоит мутабельным знакам - Близнецам, Деве, Стрельцу и Рыбам. Лунный цикл задевает их угловые дома, а значит, перемены будут глубинными и важными.

Близнецы

Позади у вас было непростое лето, во многом из-за ретроградного Меркурия. Но августовское новолуние дает шанс перезагрузиться и обрести новые силы. Пришло время позаботиться о доме и семье, обновить пространство вокруг себя, создать уют и гармонию. Это может быть ремонт, смена декора или просто приятные мелочи, которые подарят ощущение тепла. Главный бонус периода - возможность глубже понять себя и свои желания. Космос поддерживает вас, так что не бойтесь строить планы на будущее и двигаться к ним с уверенностью.

Дева

Новолуние в вашем знаке - особенный момент, наполненный магией и силой. Вас ждет период перемен, начиная от внешнего облика до внутреннего самоощущения. Мир словно поворачивается к вам лицом: вы становитесь заметнее, харизматичнее и популярнее. Уходит неуверенность, и появляется энергия для решительных шагов. Используйте этот шанс, чтобы показать свои сильные стороны и заявить о себе. Настало ваше время сиять - Вселенная буквально подталкивает вас к успеху.

Стрелец

Работа может приносить хаос и нагрузку, но это не повод сдаваться. Новолуние напоминает: чтобы достичь высот, важно вовремя отдыхать и заботиться о себе. Найдите баланс между карьерой и личной жизнью, не пытайтесь держать все под контролем круглые сутки. Перепады настроения и трудности можно обернуть в свою пользу, если проявить гибкость и оптимизм. Космос дает вам возможность укрепить уверенность и шаг за шагом двигаться к успеху. Главное - не забывать о себе и дарить себе время для восстановления.

Рыбы

Отношения выходят на первый план. Новолуние поможет вам отпустить прошлые обиды и обновить связи с дорогими людьми. Это время для честных разговоров, прощения и нового этапа в дружбе или любви. Ваша способность к состраданию и искренности поможет построить более гармоничные и глубокие отношения. Важно не бояться открыться и проявить свои чувства. Этот лунный цикл станет для вас моментом расширения сердца и усиления вашей природной способности любить.

Августовское новолуние станет точкой внутреннего обновления и внешних перемен. Для Близнецов оно принесет гармонию в доме, для Дев - личный рост и популярность, для Стрельцов - баланс между карьерой и отдыхом, а для Рыб - исцеление и укрепление отношений.

