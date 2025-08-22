Украинские защитники продолжают бить оккупантов.

Силы обороны показали, во что превратился Волчанск Харьковской области, который постоянно атакует российская армия, пытаясь захватить город, который держит оборону уже более года.

57 отдельная мотопехотная бригада им. Костя Гордиенко обнародовала видео из разрушенного города. На видео видно, что от города остались только руины, а оккупанты до сих пор мечтают захватить их и чуть ли не ежедневно проводят безрезультатные штурмы.

На земле, в подвалах - россиян здесь ждет и уничтожает пехота. В небе - караулят дроны.

"Волчанск пошрамирован, однако непокоренный!", - отметили военные.

Ситуация в Волчанске

Весной военные также показывали, как сейчас выглядит Волчанск. Битва за город Волчанск на Харьковщине продолжается уже год. За это время город практически сравняли с землей. Также сложные условия городского боя превратились в почти невозможные, поэтому оборону приходится держать в руинах.

Военные заявляли, что Волчанск стал для россиян мясорубкой, в которую они постоянно забрасывают новое мясо, доказывая, что человеческие жизни для них - ничто. Оккупанты сравнивают некогда красивый промышленный город с землей, доказывая, что все, что им нужно - территория.

