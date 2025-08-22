Аналитический центр "Институт законодательных идей" вместе с общественными организациями призывают Верховную Раду Украины доработать финальную редакцию законопроекта №12406, для укрепления государственной санкционной политики, ее соответствия подходам ЕС и увеличения давления на пособников российской агрессии. Об этом говорится в официальном письме-обращении общественных организаций.

Законопроект устанавливает уголовную ответственность за нарушение и обход санкций. Он должен положить конец дерзким случаям нарушения санкционных ограничений и вывода подсанкционными лицами активов. Документ является частью евроинтеграционных обязательств Украины, поскольку согласно директиве ЕС, нарушение санкций должно быть криминализировано всеми странами-членами.

К разработке законопроекта №12406 присоединились более 10 государственных органов, происходила сокоординация рабочей группы Институтом законодательных идей вместе с Минюстом. Документ получил всестороннее одобрение и поддержку со стороны бизнеса, общественности и экспертов. Однако после подготовки Комитетом законопроекта ко второму чтению, его положения дополнилась рядом вредных поправок, которые существенно его ослабили и отдалили от лучших практик и требований ЕС. В то же время полезные поправки, которые могут уберечь Украину от нарушения прав лиц, поддержаны не были.

Если законопроект примут в поддержанной Комитетом редакции:

- Он будет малоэффективным, поскольку неосторожные действия не будут наказуемыми, а доказать умысел на практике достаточно проблематично;

- Создается лазейка для вывода активов через адвокатов;

- Подсанкционные лица имеют все шансы получить положительное решение ЕСПЧ из-за отсутствия системы разрешений, а заплатят за это налогоплательщики;

- Он фактически делает невозможным применение санкций к гражданам Украины, ведь ограничивает основания только действиями иностранных субъектов - депутаты не скрывают опасения самим оказаться под санкциями.

Профильный комитет ВРУ еще может внести точечные изменения в конечный текст и устранить риски:

- Изъять из текста новой уголовной статьи о нарушении санкций слово "умышленное";

- Установить, что исключение распространяется только на оплату юридической помощи в пределах, определенных Кабмином. Любое превышение этой суммы - нарушение санкций;

- Заложить юридическую рамку создания прозрачной разрешительной системы с последующим детальным нормированием на подзаконном уровне;

- Определить четкие основания для применения санкций к гражданам с привязкой к пребыванию за пределами контролируемой Украиной территории.

В противном случае, депутаты должны поддержать в зале предложение направить законопроект на повторное второе чтение, чтобы он действительно работал и соответствовал европейским стандартам.

Украина нуждается в действенном инструменте противодействия агрессору и его сторонникам. Доработанный законопроект №12406 может стать основой для такой системы - сбалансированной, эффективной и соответствующей европейским стандартам. Это начало пути к комплексному реформированию санкционной политики, которая будет обеспечивать баланс между защитой национальной безопасности, соблюдением прав лиц и интересами бизнеса.

Справка

Институт законодательных идей - независимый аналитический центр, который работает в сфере хорошего управления, чтобы создавать условия, в которых государство способно предсказуемо, прозрачно, подотчетно, справедливо и инклюзивно формировать и реализовывать политику. Основан 15 октября 2017 года.

Наша миссия - мы анализируем политику, определяем проблемы и находим пути решения, чтобы общественность чувствовала себя защищенно и комфортно в Украине. Мы работаем для построения страны равных возможностей, развития демократии и верховенства права. Украина - страна демократии и верховенства права.

Целью деятельности Организации является совершенствование государственной политики и законодательства через юридическую и аналитическую экспертизу, направленную на утверждение правового государства, предотвращение злоупотреблений в публичном секторе и усиление национальной безопасности. Организация способствует развитию подотчетных институтов, расширению возможностей граждан для участия в принятии решений и реализации реформ, основанных на принципах открытости, эффективности и демократического управления, а также способствует обеспечению международной поддержки Украины.