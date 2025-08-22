Первоначально смартфон выглядел очень похожим на последние модели iPhone Pro, но теперь его внешность один в один повторяет S25 Ultra.

Анонсированный в июне этого года полностью "американский" смартфон от команды Трампа близится к релизу, о чем Trump Mobile сообщила в Х. Но теперь рендеры смартфона сильно изменились, обратили внимание СМИ.

Первоначально "трампофон" выглядит очень похожим на последние модели iPhone Pro, но теперь его внешность один в один повторяет Galaxy S25 Ultra.

Любопытно, что рендер был скопирован с сайта производителя чехлов Spigen: если присмотреться поближе, то можно увидеть, что это рендер смартфона в чехле Spigen, вплоть до логотипа компании, который Trump Mobile, вероятно, забыли удалить. На это обратили внимание даже в Spigen, оставив в соцсетях комментарий "Готовим иск в суд…".

В пресс-релизе компании говорится, что "ожидание почти закончилось" для Trump Phone T1, который изначально обещали выпустить в сентябре. Сейчас на сайте не указана конкретная дата релиза.

Ранее выяснилось, что полностью "американский" смартфон Трампа оказался обычным китайским Android. Компания рекламирует аппарат как "на 100% сделанный в США", но на деле это ребрендинг T-Mobile REVVL 7 Pro 5G.

"Трампофон" получил 6,8 дюймовый AMOLED-дисплей, 12+256 ГБ памяти, камеры 50+2+2 Мп и батарею 5000 мАч. Продавать его планируют за 499 долларов (~20 000 грн).

Напомним, накануне Дональд Трамп пригрозил Apple 25%-ным тарифом, если Айфоны не будут производить в США. Cегодня техника Купертино производится и собирается только в трех странах: Китае, Индии и Вьетнаме.

