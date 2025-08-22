Эта сумма состоит из 3 млрд евро программы Ukraine Facility и 1 млрд евро - из замороженных активов России.

Украина получила 4,05 миллиарда евро, из них - 1 миллиард в рамках программы ERA Loans, профинансированных из замороженных российских активов, и 3,05 миллиарда в рамках Ukraine Facility для восстановления и интеграции. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"Эта поддержка укрепляет как государственный бюджет, так и процесс восстановления", - отметила глава правительства в Telegram.

Как сообщили в Министерстве финансов, средства будут направлены на первоочередные социальные и гуманитарные расходы государственного бюджета.

Там напомнили, что в рамках инструмента Ukraine Facility на 2024-2027 годы предусмотрено около 50 млрд евро для Украины (из них 38,27 млрд евро - прямая бюджетная поддержка). Всего в госбюджет с 2024 года уже поступило более 22,6 млрд евро в рамках инструмента.

Только в 2025 году планируется привлечь около 12,5 млрд евро, из которых более 6,5 млрд евро уже поступило в госбюджет.

"Чтобы получить очередной регулярный транш от ЕС в рамках инструмента, Украина выполнила реформационные шаги, предусмотренные до конца первого квартала 2025 года, которые охватывают такие сферы, как борьба с коррупцией, государственное управление, региональная политика, человеческий капитал, агропродовольственный сектор, цифровая трансформация, защита окружающей среды и управление государственными активами", - добавили в Минфине.

Механизм ERA предусматривает направление Украине 50 млрд долларов США, которые обеспечены доходами от замороженных активов росси. Вклад ЕС составляет 18,1 млрд евро (20 млрд долларов США). В общем, в рамках инициативы ERA, Минфин уже привлек от Европейского Союза 9 млрд евро.

Совет Европейского Союза 8 августа принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро финансовой поддержки. Этот очередной транш финансовой помощи Украине в рамках программы Ukraine Facility стал меньше ожидаемого из-за того, что Киев не выполнил три из 16 запланированных реформ, согласованных с ЕС.

Также в августе Евросоюз получил 1,6 миллиарда евро с процентов от замороженных активов России и планировал передать их Украине. Это третий перевод средств в ЕС после первого транша, предоставленного в июле 2024 года, и второго транша, предоставленного в апреле 2025 года.

