Больше всего беспокойства вызывает ситуация после Нового года.

Хотя объем производства ржи достаточный, продажи на внутреннем рынке почти отсутствуют. Фермеры придерживают рожь, надеясь на рост спроса и цен.

Об этом УНИАН рассказал первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей, директор ООО "Киев Хлеб" Юрий Дученко.

По его словам, производство ржи в этом году планируется на уровне 178 тысяч тонн, тогда как внутреннее потребление составляет в среднем 175 тысяч тонн.

"Но в результате низкого предложения мы видим существенный рост стоимости ржи, что напрямую влияет на цену ржаной муки и хлеба, в состав которого она входит", - сообщил Дученко.

Некоторые предприятия уже импортируют ржаную муку, в частности из Турции, говорит директор "Киев Хлеба". Но импорт дороже: если тонна украинской ржаной муки уже стоит около 18 тысяч гривень, то турецкой - более 20 тыс.

"В целом прогноз не пессимистический. Больше беспокойства вызывает ситуация после Нового года. Если фермеры и в дальнейшем будут воздерживаться от продаж или продавать рожь небольшими партиями, дефицит на внутреннем рынке может усилиться", - подчеркнул Дученко.

Хлебобулочные изделия в прошлом году прибавили в цене 20% и эта тенденция сохраняется в 2025 году. До конца нынешнего года стоимость подскочит еще на 15-20%, как сообщает директор ООО "Киев Хлеб" Юрий Дученко.

При этом продовольственная инфляция в Украине остается высокой, хотя темпы ее постепенно замедляются. Так, в июле 2025 года по сравнению с июлем прошлого больше всего выросли цены на мясо и мясные продукты - на 25,4%. В целом цены на продукты выросли почти на 20%.

