Президент США рассказал, хочет ли он присутствовать на встрече лидеров двух воюющих стран.

Через неделю после встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным на Аляске президент США Дональд Трамп вновь не дал определенного ответа относительно своей способности организовать встречу между президентом Украины Владимиром Зеленским и бункерным дедом, заявив, что они "как масло и уксус".

"Знаете, это как масло и уксус, в каком-то смысле. Они не очень-то ладят, по очевидным причинам. Но посмотрим. А потом посмотрим, придётся ли мне там присутствовать. Я бы предпочёл не присутствовать", - отметил он в комментарии журналистам, передает CNN.

Это заявления прозвучало уже после того, как министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что планов на встречу Путина и Зеленского у них нет.

Последние высказывания Дональда Трампа

Интересным является то, что буквально недавно, 19 августа, президент США говорил об обратном. Он прямо заявлял, что Зеленский и Путин "ладят немного лучше, чем я думал".

"Думаю, у них всё хорошо. Я бы не сказал, что они когда-либо станут лучшими друзьями, но у них всё хорошо", – добавил тогда он.

Кроме того, Трамп говорил, что возможно ему придется использовать другую тактику для того, чтобы добиться мира между Россией и Украиной.

