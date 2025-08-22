В сети появился яркий клип к песне.

Сегодня, 22 августа, автор хита "Смарагдове небо" DREVO презентовал новую песню. Трек получил дерзкое название "ГЕНГСТА".

Эмоциональная композиция создана в присущем для артиста рок-стиле. DREVO выступил в этой работе как автор слов и музыки. В ней он делится своей жизненной философией и чувствами. В тексте неоднократно упоминается образ "генгста" - бунтаря, который несмотря на все остается верным себе. При этом любимый человек описывается, как "Фигаро" - вероятно компаньон, который всегда рядом.

Кроме самой песни на YouTube вышел яркий клип, в котором главным героем стал сам DREVO. Певец появляется на разных локациях, одной из которых является большое дерево. Это является символической отсылкой к псевдониму артиста.

Видео дня

Премьера "ГЕНГСТА" только состоялась, но песня и клип уже набирают значительную популярность, не отставая от вирусного "Смарагдового неба". Менее чем за сутки видео посмотрело почти 50 тысяч зрителей, что является обнадеживающим показателем.

В комментариях поклонники не скрывают своего восторга, отмечая талант молодого исполнителя и перспективы песни "ГЕНГСТА":

"Запомните этот день - после выхода "Генгста" от DREVO - это будет хит, который все будут слушать на повторе! Имею предчувствие, что эта песня сделает после "Смарагдового неба" огромный шум в музыке снова!"

Песня "Смарагдове небо" действительно наделала шума в сети, а недавно даже стала темой громкого скандала. Женя Галич жестко раскритиковал хит молодого украинского исполнителя, тогда как Тина Кароль встала на защиту DREVO.

Вас также могут заинтересовать новости: