На "банку" собрали более 7 миллионов гривень.

Украинский комик, бывший военнослужащий 3-й отдельной штурмовой бригады Виктор Розовый требует от бывшей жены отчетов по сбору на его лечение и реабилитацию.

Сегодня он написал в своем Instagram-аккаунте, что знает лишь об "отдельных фактах" сбора. По словам ветерана, в первый день люди сбросили ему около 2 миллионов гривень. 1,5 миллиона из этой суммы передали военнослужащим, которые его спасли:

"Уже через месяц общая сумма сбора составляла 5 миллионов гривен, а в конечном итоге банка была "разбита" на сумме 7 миллионов 179 тысяч 148 гривень. Что собрана именно такая сумма я узнал уже после выхода моего интервью, до этого времени был искренне убежден, что собрано было около 5 миллионов гривень".

Розовый уверяет, что из этих денег на его реабилитацию перечислили около 2 миллионов 670 тысяч гривень, а судьба остальных средств ему неизвестна, поскольку доступ к счету имела только его бывшая Ольга Мерзликина.

"Я понимаю, что часть средств действительно была потрачена на мои нужды (кресло для передвижения, массажи, реабилитации и т.д.), но, вместе с этим, я убежден, что эта цифра не измеряется миллионами гривень, и думаю даже не сотнями тысяч. Поэтому у меня есть простое и естественное требование к моей бывшей жене - предоставить полную выписку с этого счета и отчет расходов. Все расходы со счета, который был предназначен для моего лечения и реабилитации должны стать публичными", - написал он.

Сбор на реабилитацию Розового

Напомним, в скандальном интервью Рамине комик заявил, что во время развода выплатил своей жене 500 тысяч гривень моральной компенсации. По его словам, он не имел тогда других средств, поэтому взял их из "банки".

Ольга Мерзликина заявила, что деньги поступили ей с частного счета Розового, поэтому ответственность за их происхождение несет он сам.

Кроме того, в интервью ветеран войны сообщил, что проходит реабилитацию после ранения бесплатно. Все эти факты вызвали в сети очередное обсуждение безопасности и прозрачности сборов.

После этого Розовый сообщил, что компенсировал из своих выплат за ранения 500 тысяч, которые забрал из "банки" для жены. Также он заявил, что бывшая еще во время развода сбросила ему остаток со сбора и он сохранил эти деньги.

Сама Мерзликина публиковала копию договора, согласно которому все средства, собранные на лечение Розового, тратились только с его согласия.

