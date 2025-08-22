Владелец 'DOMINO' Антон Шухнин инициировал флешмоб: все средства от продаж в День Независимости – на ВСУ

Предприниматель Антон Шухнин и сеть магазинов "DOMINO" инициировали флешмоб и призвали другие бизнесы приобщаться. Все денежные средства, заработанные в эти дни, будут направлены на помощь ВСУ. Об этом сообщил владелец ТМ "DOMINO" Антон Шухнин.

"Бизнес – это не только о прибыли. Это об ответственности перед страной и людьми. Тем более во время войны. Поэтому наша сеть "DOMINO" постоянно помогает ВСУ. Накануне Дня флага и Дня Независимости мы решили усилить наш вклад в будущую Победу. Все средства, заработанные в эти дни сетью "DOMINO", пойдут на помощь для фронта", - сообщил Антон Шухнин.

Он пригласил украинцев приобщиться к поддержке армии.

"Приглашаю в "DOMINO" в эти праздники. Каждый, кто сделает у нас покупку в субботу и воскресенье, – не только получит качественную вещь, но и фактически задонатит на армию. Призываю другие бизнесы поддержать инициативу. Это то, что важно именно сейчас. Это не акция и реклама. Это наш способ помочь тем, кто ежедневно защищает наши жизни", - подчеркнул Шухнин.

Владелец "DOMINO" призвал поддерживать защитников, несмотря на все разговоры об окончании войны. Потому что он сполна ощутил на себе, что несет оккупация.

"Вместе с переговорами идет и война. Мы должны постоянно помогать ребятам и девушкам на передовой. Без сильной армии не будет ни украинского бизнеса, ни страны. Я это сполне прочувствовал на себе, когда после оккупации Донецка потерял почти все. Мы не должны потерять себя. Не имеем права потерять страну. Наша обязанность постоянно поддерживать тех, кто нас защищает и спасает страну", - подчеркнул Антон Шухнин.