Он отметил, что сейчас продолжаются дискуссии над тем, будет ли разрешено 23-летним покидать Украину.

Выезжать из Украины не смогут те молодые мужчины, которым в этом году исполнится 23 года. Сейчас такую инициативу обсуждают во власти.

Об этом сообщил народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает РБК-Украина.

"Мы понимаем, что может быть мобилизован человек в 25 лет. Значит те, которым в этом году исполняется 23, а в следующем 24 - им можно ограничить свободу передвижения. А остальным - нельзя", - пояснил он ситуацию.

По его словам, момент относительно 23 лет не окончательный и будет зависеть от того, изменится ли текст ко второму чтению и какой будет позиция военных.

Вениславский добавил, что пока человеку не исполнится 23 года, он может свободно передвигаться. Нардеп уточнил, что таким образом, все 22-летние мужчины смогут выехать за границу.

Он добавил, что законопроект уже в Верховной раде и голосование в первом чтении состоится уже в сентябре.

Парламентарий сказал, что законопроект №13685, если за него проголосуют, позволит мужчинам в возрасте 18-22 свободно выезжать из Украины без дополнительных оснований, таких как обучение.

Выезд за границу для молодых украинцев

12 августа президент Владимир Зеленский поручил упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев.

Он отметил, что этот вопрос должен быть проработан совместно с военным командованием.

Сейчас в Украине действуют ограничения для тех, кому исполнилось 18 лет, а Зеленский предложил разрешить юношам до 22 лет выезжать за границу без ограничений.

