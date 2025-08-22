Зависают в воздухе: только эти два истребителя могут лететь с нулевой скоростью

F-35B и Harrier способны останавливаться в небе благодаря уникальной системе вертикальной тяги.

В мире истребителей существуют только два самолета, способные лететь с "нулевой скоростью", зависая на месте. Это - Lockheed Martin F-35B Lightning II и Harrier в различных модификациях, которые до сих пор находятся на вооружении Корпуса морской пехоты США и других стран.

Оба самолета разработаны для работы в ограниченных условиях - на авианосцах и передовых авиабазах. F-35B относится к классу STOVL (короткий взлет и вертикальная посадка), а Harrier - к V/STOL. Хотя оба могут подниматься вертикально, с коротким разбегом они способны брать больший груз.

F-35B использует разработанную Rolls-Royce систему LiftSystem с вентилятором под кабиной и соплами двигателя, которые вместе создают тягу в 40 тысяч фунтов. Это позволяет самолету не только взлетать вертикально, но и оставаться неподвижным в воздухе до 9 минут - в пределах расхода топлива.

Видео дня

От Harrier до F-35B

Предшественником F-35B стал Harrier, который с 1970-х годов активно применялся в боевых действиях, в частности в войне за Фолкленды. Его двигатель Pegasus стал основой для современной системы F-35B.

Хотя Harrier уступает F-35B по управляемости и малозаметности, он до сих пор востребован: например, Индонезия проявила интерес к приобретению этих самолетов.

Факт, что оба истребителя остаются популярными, свидетельствует: армиям мира нужны самолеты, которые могут выполнять задачи даже там, где обычные истребители не способны действовать.

Вас также могут заинтересовать новости: