Адвокат подробно рассказала, как и почему ей угрожают.

Жена ведущего Тимура Мирошниченко, адвокат Инна рассказала, с какими трудностями столкнулась после освещения реальной ситуации в украинских детдомах. По ее словам, ей неоднократно угрожали.

В интервью Алине Доротюк Инна Мирошниченко поделилась, что после того, как она начала распространять информацию об ужасных условиях пребывания детей-сирот в соответствующих государственных учреждениях, на нее обрушился шквал оскорблений и запугиваний.

"Сколько нервов было, сколько угроз мне поступало. Представь, как страшно... Я блогер, я живу открытой жизнью - все знают, где я живу. Меня легко найти... И когда мне поступают прямые угрозы, что меня уничтожат, "как г**но ногой размажут", что "ты тут мне не будешь поперек горла стоять как кость"... Это очень тяжело было морально", - призналась адвокат.

Несмотря на постоянные угрозы, Инна продолжает говорить открыто и не прекращает свою деятельность. Недавно она предала огласке ситуацию в Кременчугском доме ребенка. Адвокат возмутилась сомнительным использованием средств в размере 36 миллионов гривень, которые должны были бы пойти на нужды детей.

"90% всей суммы идет не на детей, а на содержание здания, оплату труда, работников и другие расходы, не связанные с детьми, и только 10% из этой суммы - это то, что потребляют непосредственно дети", - отметила Мирошниченко.

Стоит отметить, что эта тема особенно близка Инне Мирошниченко, поскольку она сама является мамой двух приемных деток. Недавно блогер откровенно рассказала о расстройстве у 4-летнего сына Марселя и советы врачей по его лечению.

