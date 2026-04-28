НДС для ФОПов будет уже со следующего года: правительство ведет переговоры с МВФ, - СМИ

Украинские чиновники и представители Международного валютного фонда (МВФ) находятся на финальной стадии обсуждения введения налога на добавленную стоимость (НДС) для ФОПов. Как пишет Forbes Ukraine, об этом сообщил источник в правительстве на условиях анонимности.

Отмечается, что введение налога, вероятно, отложат до 2027 года. Окончательное согласование этого вопроса состоится во время миссии МВФ в Киеве в мае.

Также сообщается, что на встрече с руководством МВФ чиновники договорились об усилении мер по детенизации и противодействию, например, дроблению на ФОПы для оптимизации налогов, контрабанде табака, зарплатам "в конвертах" и т. д.

Видео дня

Предварительная концепция включает как законодательные изменения, так и улучшение работы контролирующих и антикоррупционных органов – налоговой, таможни, Бюро экономической безопасности.

В частности, предлагается законодательно закрепить ограничения на выплату минимальной заработной платы по определенным профессиям, если она существенно ниже рыночной зарплаты в этой отрасли, а также применение санкций к крупному бизнесу, который дробится и работает через сеть ФОПов, не переходя на общую систему.

НДС для физических лиц-предпринимателей – главные новости

Отмена льготы по уплате НДС для физических лиц-предпринимателей при достижении определенного порога дохода была одним из условий новой программы МВФ для Украины. В конце 2025 года Министерство финансов опубликовало соответствующий законопроект.

Министр финансов Сергей Марченко заявлял, что изменения в упрощенной системе налогообложения для ФОП в отношении уплаты НДС при превышении определенного лимита будут, и их введение ожидается в 2027 году.

При этом недавно премьер-министр Юлия Свириденко по результатам консультаций с МВФ сообщила, что на данный момент введение налога на добавленную стоимость для физических лиц-предпринимателей откладывается. По ее словам, Фонд "с пониманием отнесся к деликатности вопроса" введения НДС для ФЛП.

Вас также могут заинтересовать новости: