Камалия рассказала о жизни дочерей за границей во время войны: 'Были постоянные депрессии'

Арабелла и Мирабелла жили в Великобритании.

Известная украинская певица Камалия откровенно рассказала о жизни дочерей за границей.

Не секрет, что 12-летние Арабелла и Мирабелла уже вернулись домой, но в начале полномасштабной войны уехали в Великобританию. Там девочки учились в школе и жили вместе со своим отцом Моххамадом Захуром.

"Им там очень не нравилось. У них были постоянные депрессии из-за чужого окружения, из-за погоды, в школе им было не совсем просто общаться с одноклассниками. А еще малышки все время скучали по дому, по своим лошадям и по школьным друзьям – они же были в третьем классе, когда началась война, и уже успели полюбить школу. У них в Киеве был свой собственный мир, который война хотела у них отнять. И они по мне ужасно скучали, а я же не могла с ними быть там постоянно, потому что я в Украине не прекращала работу и не могла полностью отказаться от волонтерства", – подчеркнула артистка в интервью BLIK.ua.

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Она также добавила, что, несмотря на опасность, все равно приняла решение вернуть девочек в Украину. Хотя призналась, что сейчас усилила меры безопасности и не игнорирует тревогу.

"В наш дом попал осколок зимой прошлого года. Все стекла разлетелись – хорошо, что никого дома в это время не было – дети тогда еще жили в Лондоне. Очень много было стекла – настоящая катастрофа. Но мы вместе с Захуром приняли решение и вернули детей на родину. В связи с этим мы усилили меры безопасности, например, не игнорируем сигналы тревоги", – отметила звездная мамочка.

Напомним, ранее Камалия рассказала о поклонниках дочерей.

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