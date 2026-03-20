ФОП, посылки и OLX: Минфин показал, как планирует повышать налоги в Украине

Министерство финансов опубликовало новый законопроект, который содержит основные налоговые обязательства Украины перед Международным валютным фондом.

Правительственный законопроект предусматривает ряд изменений в Налоговый кодекс, касающихся физических лиц-предпринимателей (ФОП), продаж через цифровые платформы и налогообложения международных посылок. Часть нововведений вступит в силу с 2027 года.

Согласно документу, с 1 января 2027 года ФОП и юрлица на упрощенной системе должны будут регистрироваться в качестве плательщиков НДС в случае превышения дохода. Речь идет о ситуации, когда общая сумма операций по поставке товаров или услуг за последние 12 календарных месяцев превышает 4 млн грн (без учета НДС). В таком случае регистрация в качестве плательщика НДС станет обязательной.

При этом за первые пять нарушений сроков регистрации налоговых накладных в течение 2027 года предусмотрено применение символических штрафных санкций в размере 1 гривни.

Продажи через цифровые платформы

Отдельный блок изменений касается доходов физических лиц, полученных через цифровые платформы (OLX, Uklon и т. п.).

Законопроект вводит норму, согласно которой доход от продажи товаров через платформы не облагается налогом, если его сумма не превышает эквивалент 2000 евро в год. Если же годовой доход превышает эту сумму, размер налога составит 5% (вместо привычных 18% НДФЛ).

В то же время операторы платформ определяются налоговыми агентами. Они должны удерживать и перечислять налог с доходов пользователей в бюджет.

Налогообложение посылок из-за рубежа

Законопроект также изменяет правила налогообложения товаров, поступающих из-за рубежа, в частности, отменяются льготы на беспошлинный ввоз посылок стоимостью до 150 евро. Для таких посылок вводятся специальные правила налогообложения.

Освобождаются от налогообложения посылки стоимостью до 45 евро, если они отправляются от физического лица другому физическому лицу без оплаты и предназначены для личного использования.

Военный сбор

Законопроектом предусмотрено продлить действие норм об уплате военного сбора до вступления в силу решения Верховной Рады о завершении реформы Вооруженных Сил Украины.

"Это обусловлено необходимостью обеспечения достаточными ресурсами в сфере обороны и потребностей Украины в послевоенном восстановлении", – говорится в документе.

Размер военного сбора для физических лиц составляет 5%; физических лиц – предпринимателей – плательщиков единого налога 1, 2 и 4 группы – 10% от минимальной заработной платы (в 2026 году – 850 грн); плательщиков единого налога третьей группы (кроме электронных резидентов) – 1% от дохода.

Налоговые требования МВФ – главные новости

26 февраля Совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую программу расширенного финансирования для Украины объемом 8,1 млрд долларов, рассчитанную на четыре года.

По условиям новой программы, Украина должна выполнить ряд структурных обязательств перед МВФ. Среди требований – пакет налоговых мер на 2026–2027 годы, который будет включать налогообложение доходов от цифровых платформ, отмену налоговой льготы для международных посылок, а также отмену льгот по уплате НДС для ФОП, оборот которых превышает порог в 4 миллиона гривен.

3 марта Украина получила первый транш от МВФ по новой четырехлетней программе в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF).

Накануне Международный валютный фонд выразил обеспокоенность по поводу дальнейшего получения Украиной помощи в рамках пакета на 8,1 миллиарда долларов. Причина кроется в затягивании народными депутатами принятия законов, необходимых для разблокирования финансирования.

