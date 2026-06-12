Прежде чем повышать тарифы, необходимо провести полный аудит Укрзализныци, – эксперт

Повышение грузовых тарифов Укрзализныци должно основываться на комплексном аудите компании и четкой государственной политике в сфере железнодорожных перевозок. Без такого анализа сложно оценить экономическую обоснованность предложенных изменений, говорит экономист Андрей Новак.

Комментируя инициативу Укрзализныци по пересмотру стоимости грузовых перевозок, Новак отметил, что в первую очередь необходимо получить подробное экономическое обоснование такого шага.

"Нужно понимать, почему предлагается именно такой уровень корректировки тарифов. Для этого необходимо видеть финансовые показатели компании и оценить реальное состояние ее деятельности", – подчеркнул он.

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По мнению экономиста, ключевым инструментом для принятия дальнейших решений должен стать комплексный аудит "Укрзализныци", который позволит оценить финансовые результаты грузовых и пассажирских перевозок, эффективность работы производственных подразделений и влияние военных факторов на деятельность компании.

По словам Новака, после начала полномасштабной войны "Укрзализныця" столкнулась с новыми вызовами: разрушением инфраструктуры, изменением логистических маршрутов, дополнительными расходами на восстановление поврежденных объектов и обеспечение бесперебойной работы перевозок. Но вопрос тарифов нельзя рассматривать отдельно от государственной транспортной политики.

"Государство должно определить, насколько оно готово поддерживать пассажирские или грузовые перевозки. После этого можно говорить об экономически обоснованном уровне тарифов", – пояснил Новак.

Экономист также обратил внимание, что в настоящее время железная дорога остается одним из ключевых элементов логистики для украинского бизнеса из-за ограничения морских перевозок и полного прекращения авиасообщения. Поэтому любые решения относительно тарифной политики должны учитывать их влияние на конкурентоспособность предприятий и экономику в целом.

Отдельно Новак подчеркнул необходимость продолжения реформ в железнодорожной отрасли и повышения эффективности управления. "Чтобы принимать взвешенные решения, нужно сначала четко понимать экономику самой Укрзализныци и видеть государственную политику в отношении развития перевозок", – подытожил он.

Ранее Федерация работодателей транспорта Украины (ФРТУ) обратилась к правительству с призывом воздержаться от повышения тарифов на грузовые перевозки "Укрзализныцей" в 2026 году. В отрасли предупреждают: такое решение может привести к сокращению производства и рабочих мест, потере валютной выручки и уменьшению налогов.

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