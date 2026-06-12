Что будет, если есть помидоры каждый день: объяснение диетологов

Вы получите довольно заметные преимущества для здоровья.

Сезон помидоров уже не за горами, и многие люди – особенно те, кто выращивает их дома – готовятся есть их практически каждый день в течение недель или даже месяцев. Но какие последствия для организма будут от такой "помидорной диеты"? Портал RealSimple поговорил с двумя дипломированными диетологами, чтобы выяснить, можно ли ежедневно есть помидоры и кому стоит поостеречься.

"Помидоры – это один из самых питательных продуктов, которые вы можете добавить в свой рацион. Они содержат витамин С, калий, фолиевую кислоту и витамин К, но настоящим сокровищем является ликопин, пигмент, отвечающий за насыщенный красный цвет", – говорит диетолог Кэтрин Розенталь.

Так, ликопин приносит пользу организму несколькими способами. Он активно борется с окислительным стрессом, который незаметно способствует развитию хронических заболеваний с течением времени. Он также играет защитную роль в здоровье сердца, объясняет Розенталь.

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Помидоры также содержат такие антиоксиданты, как бета-каротин и хлорогеновая кислота. Бета-каротин является предшественником витамина А, поэтому он поддерживает иммунную функцию и здоровье глаз, а хлорогеновая кислота может улучшить регуляцию уровня сахара в крови и снизить кровяное давление у людей с повышенным уровнем сахара, добавляет диетолог Джилл Макнатт.

В итоге, питательные вещества в помидорах могут поддерживать здоровье сердца, иммунной системы, тканей, метаболизма, глаз и даже кишечника.

Что происходит, когда вы едите помидоры каждый день?

Люди, которые ежедневно употребляют помидоры, получат довольно заметные преимущества для здоровья.

"Ваше сердце, скорее всего, скажет вам спасибо. Ликопин со временем уменьшает воспаление и окислительное повреждение, а калий помогает регулировать кровяное давление", – говорит Розенталь.

Исследования также показывают, что включение помидоров в рацион может увеличить количество и разнообразие полезных микроорганизмов в кишечнике. В целом, помидоры – это богатый питательными веществами продукт, который может поддерживать здоровье сердца, уменьшать воспаление и улучшать здоровье кишечника, добавляет Макнатт.

Тем не менее, некоторым людям следует с осторожностью относиться к их ежедневному употреблению.

"Помидоры кислые, и для людей с изжогой или гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью ежедневное употребление может стать триггером. Если вы любите помидоры, но чувствуете жжение, попробуйте уменьшить их потребление или посмотрите, какие помидоры – сырые или приготовленные – вызывают у вас раздражение", – говорит Розенталь.

Ранее эксперты объяснили, можно ли хранить помидоры в холодильнике и как это влияет на их вкус.

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