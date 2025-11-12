Международный валютный фонд обеспокоен бюджетными мерами Украины перед предоставлением нового кредита.

Международный валютный фонд выражает обеспокоенность относительно ряда бюджетных мер Украины на фоне начала переговоров между сторонами по новому четырехлетнему кредитному пакету, который может составить 8 миллиардов долларов, пишет Bloomberg.

МВФ выдвигает к украинскому правительству ряд жестких требований. Кредитор требует от Киева повышения цен на газ для населения, отмены льгот для ФОПов и девальвации гривны.

По словам источников издания, налоговые льготы, в частности для перерабатывающей промышленности Украины и самозанятых предпринимателей, вызвали беспокойство у МВФ. Кредитор утверждает, что эти меры рискуют негативно сказаться на и без того нестабильном финансовом положении Киева.

Поэтому МВФ хочет, чтобы Киев сократил теневую экономику, которая, по оценкам, составляет примерно более 30% экономического производства, в частности путем устранения возможности налоговых льгот для самозанятых предпринимателей.

По словам источников Bloomberg, по мере продвижения переговоров еще одним из требований МВФ к Киеву будет отказ от практики льготных цен на газ для потребителей в рамках шага к либерализации газового рынка.

Усиленные атаки России уничтожили почти 60% внутренней добычи газа в Украине, что побудило Киев обратиться за дополнительной помощью в размере 1,9 миллиарда евро (2,2 миллиарда долларов) для увеличения импорта газа в течение зимы.

МВФ также продолжает давить на власть, чтобы она добивалась более быстрой девальвации валюты, что будет способствовать росту доходов, деноминированных в гривне. Как сообщало в прошлом месяце агентство Bloomberg News, чиновники Национального банка Украины выступают против этого предложения, которое рискует вызвать возмущение общественности.

Фонд также выразил несогласие с предложением предоставить украинцам бесплатный проезд по железной дороге на расстояние до 3000 километров по программе УЗ-3000.

Жесткие требования МВФ к Украине

В прошлом месяце фонд убедил украинских чиновников значительно увеличить прогнозы относительно потребностей Киева в финансировании. Кредитор оценил эту цифру примерно в 65 миллиардов долларов до конца 2029 года, причем большая часть, вероятно, понадобится в течение следующих двух лет.

В августе МВФ выразил беспокойство относительно налогового законодательства в письме к председателю парламентского финансового комитета Даниилу Гетманцеву.

Переговоры с МВФ стали более срочными, поскольку страна зависит от международных доноров для финансирования, включая финансирование здравоохранения и пенсий, чтобы внутренние доходы можно было направить на военные усилия Киева.

Власти изначально планировали получить одобрение МВФ для новой программы до конца года, но это, вероятно, произойдет в январе. МВФ сначала потребует, чтобы Европейский Союз выполнил план использования замороженных активов российского центрального банка для поддержки кредитного финансирования Украины. ЕС планирует продвинуть это в декабре; провал может поставить под угрозу финансирование Украины со стороны МВФ.

Потребности Украины во внешнем финансировании

По подсчетам The Economist, только в ближайшие четыре года Украине может потребоваться 389 миллиардов долларов внешней поддержки. Главное финансовое бремя будет лежать на странах ЕС и Великобритании, которым понадобится вдвое увеличить финансовую помощь Украине.

Ранее сообщалось, что кредит МВФ Украине на 8 миллиардов долларов под вопросом из-за медленных действий ЕС по росактивам. Европейский Союз сначала должен предоставить Украине "надежные" финансовые обязательства, которыми могут служить в том числе замороженные активы агрессора. Кредитование МВФ, в свою очередь, обычно служит "лакмусовой бумажкой" для оказания поддержки стране со стороны других кредиторов.

При этом без российских активов ЕС не сможет удовлетворить потребности Киева в финансировании, несмотря на то, что рассматривает несколько альтернатив, говорит УНИАН экономист Олег Пендзин. Для помощи Украине в следующем году Европа вынуждена будет использовать сразу три вида источников, уверен специалист.

