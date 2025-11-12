Международный валютный фонд выражает обеспокоенность относительно ряда бюджетных мер Украины на фоне начала переговоров между сторонами по новому четырехлетнему кредитному пакету, который может составить 8 миллиардов долларов, пишет Bloomberg.
МВФ выдвигает к украинскому правительству ряд жестких требований. Кредитор требует от Киева повышения цен на газ для населения, отмены льгот для ФОПов и девальвации гривны.
По словам источников издания, налоговые льготы, в частности для перерабатывающей промышленности Украины и самозанятых предпринимателей, вызвали беспокойство у МВФ. Кредитор утверждает, что эти меры рискуют негативно сказаться на и без того нестабильном финансовом положении Киева.
Поэтому МВФ хочет, чтобы Киев сократил теневую экономику, которая, по оценкам, составляет примерно более 30% экономического производства, в частности путем устранения возможности налоговых льгот для самозанятых предпринимателей.
По словам источников Bloomberg, по мере продвижения переговоров еще одним из требований МВФ к Киеву будет отказ от практики льготных цен на газ для потребителей в рамках шага к либерализации газового рынка.
Усиленные атаки России уничтожили почти 60% внутренней добычи газа в Украине, что побудило Киев обратиться за дополнительной помощью в размере 1,9 миллиарда евро (2,2 миллиарда долларов) для увеличения импорта газа в течение зимы.
МВФ также продолжает давить на власть, чтобы она добивалась более быстрой девальвации валюты, что будет способствовать росту доходов, деноминированных в гривне. Как сообщало в прошлом месяце агентство Bloomberg News, чиновники Национального банка Украины выступают против этого предложения, которое рискует вызвать возмущение общественности.
Фонд также выразил несогласие с предложением предоставить украинцам бесплатный проезд по железной дороге на расстояние до 3000 километров по программе УЗ-3000.
Жесткие требования МВФ к Украине
В прошлом месяце фонд убедил украинских чиновников значительно увеличить прогнозы относительно потребностей Киева в финансировании. Кредитор оценил эту цифру примерно в 65 миллиардов долларов до конца 2029 года, причем большая часть, вероятно, понадобится в течение следующих двух лет.
В августе МВФ выразил беспокойство относительно налогового законодательства в письме к председателю парламентского финансового комитета Даниилу Гетманцеву.
Переговоры с МВФ стали более срочными, поскольку страна зависит от международных доноров для финансирования, включая финансирование здравоохранения и пенсий, чтобы внутренние доходы можно было направить на военные усилия Киева.
Власти изначально планировали получить одобрение МВФ для новой программы до конца года, но это, вероятно, произойдет в январе. МВФ сначала потребует, чтобы Европейский Союз выполнил план использования замороженных активов российского центрального банка для поддержки кредитного финансирования Украины. ЕС планирует продвинуть это в декабре; провал может поставить под угрозу финансирование Украины со стороны МВФ.
Потребности Украины во внешнем финансировании
По подсчетам The Economist, только в ближайшие четыре года Украине может потребоваться 389 миллиардов долларов внешней поддержки. Главное финансовое бремя будет лежать на странах ЕС и Великобритании, которым понадобится вдвое увеличить финансовую помощь Украине.
Ранее сообщалось, что кредит МВФ Украине на 8 миллиардов долларов под вопросом из-за медленных действий ЕС по росактивам. Европейский Союз сначала должен предоставить Украине "надежные" финансовые обязательства, которыми могут служить в том числе замороженные активы агрессора. Кредитование МВФ, в свою очередь, обычно служит "лакмусовой бумажкой" для оказания поддержки стране со стороны других кредиторов.
При этом без российских активов ЕС не сможет удовлетворить потребности Киева в финансировании, несмотря на то, что рассматривает несколько альтернатив, говорит УНИАН экономист Олег Пендзин. Для помощи Украине в следующем году Европа вынуждена будет использовать сразу три вида источников, уверен специалист.