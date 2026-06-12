От режиссера 'Луки': вышел трейлер семейной анимации 'Гатто: Девять жизней Неро'

Новинка от Disney и Pixar выйдет в украинский прокат 4 марта 2027 года.

Вышел украинский трейлер анимационной семейной приключенческой комедии "Гатто: Девять жизней Неро" (Gatto) от Pixar Animation Studios и The Walt Disney Company.

В центре сюжета мультфильма – сообразительный черный кот Неро, который годами бродил по каналам суеверной Венеции. Однако когда хвостатый начинает сомневаться, правильно ли он прожил свои жизни, долг перед местным кошачьим мафиози Рокко грозит разрушить его будущее. Чтобы выкрутиться из этой ситуации, Неро вынужден завести самую неожиданную дружбу в своей жизни, которая может помочь ему найти свое истинное предназначение.

В оригинальной версии главных героев озвучили Марк Руффало ("Бедные-несчастніе", "Микки 17", "Путь к преступлению", франшиза "Мстители", сериал "Задание") и Лоуренс Фишберн ("Аматор", франшизы "Матрица", "Джон Уик").

Видео дня

Снял фильм итальянско-американский режиссер Энрико Казароза, у которого на данный момент в послужном списке только одна полнометражная работа – нашумевшая анимация "Лука" 2021 года. Впрочем, начиная с 2002 года, он много работал на различных должностях в командах создателей хитовых мультфильмов "Ледниковый период", "Коко", "Рататуй", "История игрушек 4", "Душа" и многих других.

По технике фильм сочетает стиль 2D-рисования от руки с компьютерной анимацией.

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Kinomania Film Distribution, в украинский прокат фильм выйдет 4 марта 2027 года.

Вас также могут заинтересовать новости: