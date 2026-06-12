На выходных жары в Украине станет меньше, а дожди продолжатся, - синоптик Диденко

В большинстве областей температура составит +17...+23 градуса.

В ближайшие выходные температура в Украине снизится, а дожди с грозами продолжатся. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известная синоптик Наталья Диденко.

"В выходные, 13-14 июня, жары в Украине станет меньше", – говорит она.

По ее данным, температура воздуха снизится повсеместно и в большинстве областей составит +17...+23 градуса. Лишь в субботу в восточных областях и на юго-востоке еще задержатся летние +26...+29 градусов.

Видео дня

13 июня кратковременные дожди, местами с грозами, пройдут в восточной части Украины и вечером в западных областях. 14 июня дожди с грозами ожидаются в западных, северных, центральных областях, а на юге и в восточной части конец недели будет без осадков.

"Внимание. При грозах возможны град и шквалы", – предупредила Наталья Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве в субботу без осадков, а в воскресенье в столице ожидается дождь и гроза. Ветер в столице будет умеренным, часто порывистым.

"Воздух обещает быть свежим, в дневные часы около +20 градусов", – прогнозирует Наталья Диденко.

Погода в Украине меняется

О том, что на выходных в Украине станет прохладнее, говорит и синоптик Игорь Кибальчич. По его данным, температура снизится до климатической нормы, а атмосферные фронты будут вызывать дожди, временами с грозами и порывистым ветром.

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