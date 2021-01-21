Банки обязаны ежегодно проводить соответствующую самооценку, составлять и подавать Нацбанку ежегодный отчет по вопросам оценки рисков информационной безопасности.

Национальный банк усиливает контроль за выполнением банками мер по обеспечению киберзащиты и информационной безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора. В частности НБУ внедряет новый вид контроля за банками в форме выездных проверок и дистанционного надзора, которые будут осуществлять специалисты Национального банка в области киберзащиты и информационной безопасности.

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Соответствующее постановление "Об утверждении Положения об осуществлении контроля за соблюдением банками требований законодательства по вопросам информационной безопасности, киберзащиты и электронных доверительных услуг" устанавливает требования к проведению банками самооценки состояния информационной безопасности и киберзащиты. Так, банки обязаны ежегодно проводить соответствующую самооценку, составлять и подавать Нацбанку ежегодный отчет по вопросам оценки рисков информационной безопасности.

Отмечается, что реализация механизмов контроля, предусмотренных данным постановлением, даст возможность регулятору принимать решения, относящиеся к компетенции Удостоверяющего центра, и осуществлять оценку эффективности функционирования системы управления информационной безопасностью банка, полноты выполнения банком требований нормативно-правовых актов НБУ по вопросам информационной безопасности и киберзащиты и уровня управления банком рисками информационной безопасности.

Что этому предшествовало

10 августа 2020 года Совет национальной безопасности и обороны Украины предложил закрепить на законодательном уровне стандарты услуг по киберзащите.

12 августа 2020 года Национальный банк заявил о том, что планирует повысить уровень информационной безопасности и киберзащиты в сфере перевода средств.

Национальный банк Украины утвердил порядок безвыездного надзора на регулярной основе за участниками рынка небанковских финансовых услуг.

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Автор: Екатерина Жирий