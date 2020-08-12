Нацбанк хочет усовершенствовать киберзащиту перевода денег

Регулятор намерен установить требования к участникам платежного рынка относительно построения системы защиты информации и кибербезопасности.

Национальный банк планирует повысить уровень информационной безопасности и киберзащиты в сфере перевода средств.

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Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

В частности, регулятор намерен установить требования к участникам платежного рынка относительно построения системы защиты информации и кибербезопасности; утвердить порядок действий при обнаружении кибератак, которые снижают надежность функционирования платежных систем.

Защита информации

Также Нацбанк планирует внедрить риск-ориентированный подход к защите информации, установить требования к использованию средств защиты информации; определить политику управления доступом; создать предпосылки для минимизации количества мошеннических операций, киберинцидентов в сфере перевода средств; исключить нарушения непрерывности деятельности субъектов перевода средств; улучшить защиту пользователей платежных услуг.

Чего коснутся изменения

Согласно сообщению, новые требования будут распространяться на организации платежных систем, созданные резидентами Украины; операторов услуг платежной инфраструктуры; участников-резидентов платежных систем, созданных резидентами и/или нерезидентами Украины.

Пресс-служба также сообщила, что Национальный банк приглашает участников платежного рынка присоединиться к обсуждению основных направлений и требований к киберзащите в платежных системах.

Что сообщалось ранее

Совет национальной безопасности и обороны Украины предлагает закрепить на законодательном уровне стандарты услуг по киберзащите.

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