Малый и средний бизнес под прицелом хакеров: IT-специалисты рассказали, как защититься от атак

Каждое пятое предприятие сегмента малого и среднего бизнеса становилось жертвой программ-вымогателей, а средний размер выкупа составил около 6 тыс. долл.

Специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения, эксперта в области киберзащиты – компании ESET дали советы малому и среднему бизнесу, как защититься от хакерских атак.

Как сообщается на сайте компании, именно небольшой бизнес является одной из наиболее популярных целей среди киберпреступников.

«Хотя крупные предприятия кажутся более выгодной целью для киберпреступников, компании малого и среднего бизнеса привлекают злоумышленников отсутствием достаточного количества ресурсов для защиты от угроз. Согласно недавнему отчету, чаще всего предприятия этого сегмента сталкиваются с такими проблемами, как нехватка персонала для работы с уменьшением рисков кибербезопасности, ограниченный бюджет и отсутствие осведомленности по защите от атак», - говорится в сообщении.

По данным ESET, малый и средний бизнес нередко становится жертвой программ-вымогателей – вредоносного программного обеспечения, которое злоумышленники могут использовать для блокировки устройства или шифрования его содержимого, чтобы требовать выкуп в обмен на восстановление доступа к рабочей станции или файлам.

«Каждое пятое предприятие этого сегмента было жертвой такого программного обеспечения, а средний размер выкупа составил около 6 тыс. долл. Тогда как стоимость простоя в работе, вызванного атакой программ-вымогателей, была в 23 раза больше и равна примерно 141 тыс. долл. При этом, в эту сумму не учтены расходы, связанные с выявлением программы-вымогателя, расследованием инцидента, восстановлением данных, вредом репутации и ценой утраченной информации», - поясняют специалисты ESET.

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В компании отмечают, что некоторые компании решают заплатить выкуп, чтобы сразу восстановить доступ к конфиденциальным файлам. Однако киберпреступники могут продолжать увеличивать размер выкупа, а также в случае оплаты нельзя быть уверенным в возврате всех данных, а ущерб все равно будет нанесен.

«Выкуп за доступ к данным также финансирует масштабные кибератаки, поэтому плата киберпреступникам не является решением проблемы», – приводятся в сообщении слова специалиста компании ESET Джейка Мура.

Для максимальной защиты от подобного рода атак, IT-эксперты рекомендуют небольшим предприятиям регулярно обучать своих сотрудников правилам кибербезопасности, обновлять операционные системы и другое программное обеспечение, постоянно создавать резервные копии важных для бизнеса данных. Также специалисты советуют отключить или удалить ненужное программное обеспечение или службы и использовать антивирусные программы.

«Не стоит недооценивать важность использования многоуровневого решения по безопасности, которое надежно защитит устройства не только от программ-вымогателей, но и от других векторов атак. Продукт тоже следует регулярно обновлять для защиты от самых современных тактик и новых угроз», - подытожили в ESET.

Как сообщал УНИАН, по данным ESET, в Украине ежедневно фиксируется около 300 тыс. новых киберугроз для информационной безопасности. При этом, найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить ежеминутные мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их дальнейшего блокирования.

Компания ESET – ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере IТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.

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