Международные финансовые компании могут сыграть важную роль в прекращении войны и убийств мирного населения Украины.

Министр финансов Украины Сергей Марченко обратился к руководителям компаний финансового сектора - банков, инвестфондов - с просьбой прекратить любое сотрудничество с Россией и Беларусью, странами, которые начали войну против народа Украины.

Об этом сообщается на официальной странице Минфина.

"В частности Сергей Марченко обратился к Allianz, Bank of America, Barclays, Blackrock, BNP Paribas, CaixaBank SA, Charles Schwab Corporation, Citigroup, Crédit Agricole, Credit Suisse Group AG, Danske Bank, Deutsche Bank, Fundsmith Equity Fund, Goldman Sachs, HSBC, ING Group, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Lloyds Banking Group, Morgan Stanley, Nationwide Building Society, NatWest Group, Nordea Group, PNC Financial Services, PNC Financial Services, Rabobank, Santander, Sarah Melvin, Standard Chartered, The Bank of New York Mellon, U.S. Bancorp, UBS Group AG, UniCredit Group, Wells Fargo и 3i Group plc", - говорится в сообщении.

Отмечается, что международные финансовые компании могут сыграть важную роль в прекращении войны и убийств мирного населения Украины.

Война против Украины: