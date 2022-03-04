Позицию Украины в переговорном процессе значительно усиливают западные партнеры.

Позиция Президента Владимира Зеленского относительно переговоров с Российской Федерацией остается жесткой: Украина не пойдет ни на какие уступки, которые могут унизить нашу борьбу за территориальную целостность.

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк во время брифинга.

"Президент Зеленский точно не пойдет ни на какие уступки, которые могут так или иначе унизить нашу борьбу, которая сегодня ведется в Украине за ее территориальную целостность и свободу", – подчеркнул он.

"Поэтому переговоры будут идти тяжело. Но они будут идти", – добавил Подоляк.

По его словам, Глава государства четко понимает все нюансы и обстоятельства переговоров с Российской Федерацией.

"Мы не просто находимся на переговорах или просто слушаем их. Мы понимаем, куда они хотят зайти, почему они так думают и какая у них ситуация на самом деле", – сказал Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что позицию Украины в переговорном процессе значительно усиливают западные партнеры и успехи Вооруженных Сил.

По словам Подоляка, когда РФ планировала военную операцию в Украине, то ожидала, что она будет очень короткой, а последствия в виде санкций – не такими существенными.

"Но на сегодня мы получили затяжную битву вокруг многих городов Украины. Мы видим, что это уже гуманитарная катастрофа в центре Европы, и, безусловно, пакет санкций, которые сегодня наши западные партнеры накладывают на Россию, создает для них очень тяжелые последствия, которые продлятся год-два-три, даже если их сегодня отменить", – рассказал Михаил Подоляк.

Он отметил, что санкции уже обвалили экономику РФ, поэтому российская сторона стремится выйти на какие-то решения на переговорах.

"Понятно, что эти решения должны быть в интересах Украины, потому что когда они заходили в переговорный процесс, это была одна позиция... Сегодня Украина воюет так, как никто не ожидал", – подчеркнул советник руководителя Офиса Президента.

Он также сделал акцент на том, что украинская сторона готова продолжать переговоры в любой момент, и предположил, что следующий раунд переговоров с РФ состоится уже через несколько дней.

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