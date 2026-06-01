Нацбанк ослабил гривню: официальный курс валют на 2 июня

Национальный банк Украины установил на вторник, 2 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,30 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 3 копейки.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,60 гривни за один евро, то есть украинская валюта потеряла 5 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,29/44,32 грн/долл., а к евро – 51,62/51,64 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 1 июня, снизился на 2 копейки и составляет 44,47 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,00 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 8 копеек и составляет 51,88 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,25 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 1 июня, не изменился и составляет 44,45 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 51,95 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,85 гривни, а евро – по курсу 50,95 гривни за единицу иностранной валюты.

