Сколько будут стоить 100 долларов в Украине: прогноз банкира на первую неделю лета

Отмечается, что в начале лета валютный рынок Украины может получить определенное сезонное облегчение.

В первую неделю июня в Украине курс валют будет под контролем Национального банка. Напряжение на валютном рынке возможно, но оно не обязательно перерастет в резкий рост курса.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что в нынешних условиях регулятор может удерживать рынок в прогнозируемых пределах.

Согласно его прогнозу, курс доллара в Украине до 7 июня будет находиться на межбанке в пределах 44-44,4 гривни, а на наличном рынке – 44-44,5 гривни.

Видео дня

Таким образом, 100 долларов в гривнях будет стоить 4400-4450 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам в 44000-44500 гривень.

При этом банкир прогнозирует, что курс евро на межбанке будет находиться в пределах 51-52,5 гривни, а на наличном рынке – 50,5-52 гривни.

Таким образом, 100 евро в гривнях в Украине будет стоить 5050-5200 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся в 50500-52000 гривень.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что на валютном рынке июнь будет месяцем контролируемой динамики. Базовый сценарий на первый месяц лета остается умеренным: 43,8-44,8 грн за доллар и 51-52 грн за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: