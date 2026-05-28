Ждать ли резкого роста курса доллара: банкир дал прогноз на первую неделю июня

Сезонный фактор в начале июня будет работать в пользу гривни.

В начале лета валютный рынок Украины может получить определенное сезонное облегчение благодаря увеличению предложения овощей, ягод и другой плодоовощной продукции. Это может частично сдержать инфляцию и поддержать относительную стабильность гривни.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Тарас Лесовой в комментарии УНИАН рассказал, что валютный рынок реагирует не только на экономические показатели, но и на ожидания населения и бизнеса.

"Если люди и бизнес видят, что цены не растут резко, у них меньше причин спешно скупать валюту. Если же инфляционные ожидания снижаются или остаются умеренными, это создает лучшие условия для относительной курсовой стабильности", – пояснил эксперт.

Именно поэтому сезонный фактор в начале июня будет работать в пользу гривни. В то же время банкир подчеркнул, что ситуация на валютном рынке и в дальнейшем будет зависеть от более широкого набора факторов – в частности, от стоимости топлива, военных рисков и состояния энергосистемы.

По словам Лесового, цены на топливо остаются одним из самых чувствительных факторов для курса гривни. Если внешняя ситуация не ухудшится, стоимость бензина и дизеля может остаться на нынешнем уровне, что поможет избежать дополнительного давления на цены. В то же время существенное подорожание топлива может повлиять на логистику, производство и конечную стоимость товаров для потребителей, а это способно усилить инфляционные ожидания и давление на валютный рынок.

Отдельно эксперт обратил внимание на военный фактор. По его словам, возможное обострение конфликта может подтолкнуть часть населения к более активной покупке валюты как инструмента сохранения сбережений.

Также важным риском остается энергетическая ситуация. В случае возвращения масштабных отключений электроэнергии бизнесу придется увеличивать расходы на альтернативные источники питания, логистику и поддержание работы, что также может сказаться на ценах.

По прогнозу банкира, с 1 по 7 июня курс доллара на межбанке будет находиться в пределах 44-44,4 грн/долл., а на наличном рынке – 44-44,5 грн/долл. Курс евро, по его словам, будет менее прогнозируемым из-за зависимости от мировых торгов пары евро/доллар. Ориентировочный коридор для европейской валюты на межбанке составит 51-52,5 грн/евро, а на наличном рынке – 50,5-52 грн/евро.

"Базовым выглядит сценарий контролируемой курсовой динамики. Напряжение возможно, но оно не обязательно перерастет в резкий рост курса. При существующих условиях Национальный банк располагает инструментами для того, чтобы удерживать рынок в прогнозируемых пределах", – подытожил эксперт.

справка Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Окончил Киевский государственный экономический университет в 1998 году по специальности "Финансы и кредит". Магистр экономических наук. Есть почти 30-летний опыт работы в банковском секторе. В частности работал в таких банковских учреждениях: Банк "Украина" (1998-2000 гг.), "Национальные инвестиции" (2000-2005 гг.), "Укргазбанк" (2005-2009 гг., 2010-2014 гг.), "Глобус" (2009-2010, 2015 - по сегодня).

Курс валют в Украине – последні новини

Национальный банк Украины установил на 29 мая официальный курс доллара к гривне на уровне 44,27 гривни за доллар, таким образом украинская валюта выросла на 3 копейки.

По отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,44 гривни за один евро, то есть украинская валюта укрепилась на 10 копеек.

