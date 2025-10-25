Отмечается, что украинцы имеют отличный шанс заработать на валюте.

Курс доллара в Украине в субботу, 25 октября, в большинстве обменников и в работающих отделений банков будет находиться в пределах - прием от 41,60 до 42,05 гривни и продажа от 42,10 до 42,40 гривни, отметил аналитик Алексей Козырев.

При этом он указал, что курс евро сегодня будет находиться в пределах - прием от 48,70 до 49 гривень и продажа от 49,20 до 49,40 гривни.

"Существенный разброс котировок покупки и продажи по американской валюте и по евро в эти выходные даст отличный шанс спекулянтам заработать на разнице ценников различных сетей оптовых и розничных обменных пунктов", - отметил эксперт.

По его словам, чтобы минимизировать растущие валютные риски, обменники расширят разницу между покупкой и продажей как по доллару, так и по евро.

"По доллару они выставят спред в пределах 20−30 копеек, по евро расширят его до 20−40 копеек, а некоторые сети обменников даже до 50−80 копеек на евро", - подытожил Козырев.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 27 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 42 гривни за доллар. При этом официальный курс европейской валюты установлен на уровне 48,77 гривни за один евро.

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 42,03/42,06 грн/долл., а евро - 48,83/48,85 грн/евро.

