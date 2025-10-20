МВФ настаивает на постепенной девальвации гривны с целью финансирования дефицита госбюджета.

В ближайшее время доллар в Украине будет постепенно расти, и наличный курс уже скоро превысит отметку в 42 гривни за доллар.

Такой прогноз сделал финансовый аналитик Андрей Шевчишин в Facebook

"Курс 41,85-41,95 грн за доллар для межбанка является предварительным локальным максимумом, и он будет магнитом для движения, перед попыткой пробить 42. А вот наличный уже на этой неделе может застолбить отметку 42+ грн за доллар", - говорится в сообщении.

Видео дня

По евро аналитик отметил, что из-за коррекции пары евро/доллар ожидает ослабления евро на наличном рынке до 48,50-48,75 грн.

Шевчишин рассказал, что на прошлой неделе доллар продолжил укрепление, демонстрируя устойчивый аппетит рынка к росту. В частности, на наличном рынке - с 41,79 до 41,93 грн, основным драйвером стало сокращение предложения валюты при растущей активности населения. Евро также поднялось в наличном сегменте - с 48,66 до 49,14 грн. После ослабления пары евро/доллар в конце недели ожидается частичный откат евро и на украинском рынке.

По словам аналитика, интервенции НБУ на межбанке сократились на 18%.

"На растущем дефиците валюты центробанк начал беречь резервы и рынок сразу продвинул вверх и доллар и евро. А такой комбинации не было уже давно", - отметил Шевчишин.

Эксперт пояснил, что одним из ключевых факторов давления на курс стала позиция МВФ, который настаивает на постепенной девальвации гривни, считая, что это поможет стабилизировать финансы и профинансировать дефицит бюджета. По прогнозу Фонда, средний курс доллара в 2026 году может составить около 45,4 грн. Это свидетельствует об ожиданиях дальнейшего ослабления гривни.

"НБУ сопротивляется такому шагу, потому что девальвация может привести к росту инфляции и недовольству населения (а если представить перспективы выборов, то тем более, такие резкие шаги опасны для власти). Напомню, что украинская делегация сейчас в США на переговорах с МВФ и Всемирным банком, как раз по вопросам финансирования на последующие годы", - написал аналитик.

По его словам, без поддержки МВФ сбалансировать бюджет будет сложно, поэтому правительство, вероятно, будет искать компромисс - частичную девальвацию или постепенную корректировку курса.

"Ослабление сразу доллара и евро на этой неделе может быть началом этого частичного решения. Переход курсом доллара отметки 43,5-44 грн, а евро 50 грн безусловно станут фактором дополнительного инфляционного давления и могут повлечь переток гривневых сбережений в валюту, что будет давить на золото-валютные резервы", - пояснил эксперт.

Среди других факторов, которые давят на курс гривны, Шевчишин отметил остановку газодобычи в Харьковской и Полтавской областях из-за российских атак, регулярные аварийные отключения электроэнергии и повышенный спрос населения на электроприборы. К этому добавляются импортные платежи за ноябрьские распродажи (Black Friday, Cyber Monday), которые также увеличивают спрос на валюту.

При этом положительным фактором для гривни, по словам аналитика, - снижение цен на нефть и подорожание пшеницы и кукурузы.

Шевчишин резюмировал, что в случае принятия решения по девальвации, полностью или частично удовлетворяя требования МВФ, Нацбанк будет пытаться держать курсы гривни к доллару и к евро в соответствии с котировками пары евро/доллар.

"А значит может быть такая ситуация, в которой ослабление доллара будет неизбежно тянуть курс евро также вверх. В противном случае (НБУ отстоит свои позиции по курсу), мы увидим апатичное движение рынка, и соответствующие голосования в совете и предложения правительства по альтернативам наполнения бюджета. Но в базовом сценарии - идем на девальвацию", - подытожил аналитик.

Курс валют - последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 41,80 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,72 гривни, а курс евро в обменниках составляет 49 гривен, а курс продажи - 48,80 гривни.

Нацбанк установил на 20 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,73 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 11 копеек. При этом официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,76 гривни за один евро, то есть гривня снизилась на 24 копейки.

Вас также могут заинтересовать новости: