Будет ли доллар бить рекорды в июле: свежий прогноз банкира

В следующем месяце курс евро может демонстрировать большую волатильность, чем курс доллара.

Июль вряд ли станет месяцем валютных сенсаций, в отличие от июня. Курс доллара может оставаться вблизи 45 гривень и даже ситуативно расти, но без признаков потери гривней устойчивости или контролируемости, рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

"Наиболее вероятный диапазон колебаний доллара в июле составит 44,5–45,5 грн/долл. То есть украинцам стоит быть готовыми к тому, что отметка 45 грн может все чаще появляться на ценниках в обменных пунктах и банках. Но важно не преувеличивать значение этой цифры: хотя это и определенный психологический уровень, но это не повод для ажиотажа", – предупреждает банкир.

Что касается евро, то, по прогнозу эксперта, в июле курс этой валюты может быть более волатильным, чем курс доллара. Ориентировочный коридор составит 51–53 грн/евро. Причина в том, что на евро влияет не только ситуация в Украине, но и соотношение евро к доллару на мировом рынке. Если соотношение пары евро/доллар удержится в пределах 1,14–1,18, то резких сюрпризов с евро также не ожидается. На валютный рынок в июле может оказывать давление прежде всего спрос импортеров.

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"Летом бизнес активно закупает топливо, оборудование, товары первой необходимости, готовится к осенне-зимнему сезону. Второй фактор – это цены на нефть и топливо. Если они будут резко расти, спрос на валюту может усилиться. Третий фактор – международная помощь. Её регулярность напрямую влияет на уверенность рынка", – говорит Лесовой.

Возможен ли курс 47–50 гривень за доллар в июле

Как объясняет Лесовой, для такого гипотетического скачка должны одновременно сложиться несколько негативных условий: задержки внешнего финансирования, резкий рост импортного спроса, серьезное обострение ситуации с безопасностью и ухудшение инфляционных ожиданий. На данный момент такой сценарий носит скорее гипотетическо-спекулятивный характер. Поэтому скупать доллары только из-за громких прогнозов – довольно сомнительное решение, считает банкир.

"Валюта может быть частью сбережений, особенно если у человека предстоят расходы за рубежом, например, на проживание, обучение или лечение. Но накапливать все средства в долларах только потому, что курс приблизился к 45 грн, не стоит. Такой "поступок" является эмоциональным, без признаков прагматичности и взвешенности", – сказал Лесовой.

справка Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Окончил Киевский государственный экономический университет в 1998 году по специальности "Финансы и кредит". Магистр экономических наук. Есть почти 30-летний опыт работы в банковском секторе. В частности работал в таких банковских учреждениях: Банк "Украина" (1998-2000 гг.), "Национальные инвестиции" (2000-2005 гг.), "Укргазбанк" (2005-2009 гг., 2010-2014 гг.), "Глобус" (2009-2010, 2015 - по сегодня).

Курс валют в Украине – последние новости

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов прогнозирует, что курс доллара до конца 2026 года будет находиться в пределах 45,5–46,5 гривни, а евро – в коридоре 52,5–53,5 гривни, если сохранится достаточный уровень международной поддержки Украины, контролируемая инфляция и активная роль НБУ на валютном рынке.

В обменных пунктах Украины средний курс доллара сегодня составляет 44,95 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,85 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах составляет 51,50 грн/евро, а курс продажи – 51,30 грн/евро.

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