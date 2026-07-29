Что будет с курсом доллара в августе: свежий прогноз банкира

Со второй половины августа может вырасти спрос со стороны бизнеса, который будет готовиться к осенне-зимнему периоду.

В августе курс доллара в Украине, скорее всего, будет находиться в пределах 44,7–45,7 гривни, а курс евро – в коридоре 51–52,50 гривни. Согласно базовому сценарию, резких и неконтролируемых курсовых скачков не ожидается.

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов рассказал, что валютный рынок в августе в основном будет двигаться в рамках июльских тенденций. В то же время на курс будут влиять ситуация с безопасностью, мировые цены на нефть, регулярность поступления международной помощи и активность импортеров.

Более широкий коридор курса евро он объяснил особенностями его формирования. Стоимость европейской валюты в Украине зависит не только от курса гривни к доллару, но и от соотношения евро и доллара на мировых рынках. Если валютная пара евро-доллар будет находиться в пределах 1,14–1,16, то, по мнению эксперта, украинский курс евро, скорее всего, останется в прогнозируемом диапазоне.

Видео дня

Среди главных факторов стабилизации курса Мамедов назвал международную финансовую помощь, значительные резервы и валютные интервенции Национального банка. По его словам, это создает для валютного рынка достаточную "подушку безопасности".

В то же время он не исключает, что со второй половины августа может вырасти спрос со стороны бизнеса, который будет готовиться к осенне-зимнему периоду, закупая энергоресурсы, топливо и оборудование. Одним из главных рисков останется топливный фактор. Украина зависит от импорта нефтепродуктов, поэтому рост мировых цен на нефть увеличивает потребность импортеров в валюте и усиливает давление на цены.

"Для валютного рынка топливо – это настоящий "маятник". Когда цены стабильны или снижаются, сокращаются валютные расходы импортеров и ослабевает инфляционное давление. Если же нефть снова будет дорожать, спрос на валюту будет расти", – объяснил глава банка.

Положительным фактором может стать сезонное сдерживание инфляции. По прогнозу банкира, в августе она будет находиться в узком коридоре: от дефляции на уровне 0,3% до инфляции около 0,3%.

Ситуация с безопасностью также может ситуативно повышать спрос на наличные доллары и евро. Однако, по словам эксперта, такое поведение часто связано не с ожиданием девальвации, а с желанием иметь доступный финансовый резерв "на всякий случай".

"Если не возникнет мощных военных или внешнеэкономических шоков, в августе валютный рынок имеет все шансы сохранить относительную стабильность", – подытожил Мамедов.

Курс валют в Украине – последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 45 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,90 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах составляет 51,45 грн/евро, а курс продажи – 51,25 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вырос на 10 копеек и составляет 45,15 гривни за доллар, а курс евро подорожал на 20 копеек и составляет 51,60 гривни за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: