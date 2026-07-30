НБУ повысил учетную ставку: банкир объяснил, как это отразится на кошельках украинцев

Повышение учетной ставки должно положительно сказаться на стабильности гривни.

После решения Национального банка повысить учетную ставку до 15,5% украинские банки могут уже в ближайшие месяцы пересмотреть процентные ставки по депозитам и кредитам. Повышение учетной ставки также должно поддержать курс гривни, ведь это стимулирует население хранить средства в национальной валюте.

Как рассказал в комментарии УНИАН директор департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрий Замотаев, к концу лета банки могут начать постепенно пересматривать свою процентную политику. Скорее всего, ближе к сентябрю вырастет доходность гривневых депозитов, а ставки по вкладам могут отреагировать на решение НБУ почти "зеркально".

Прежде всего, по словам банкира, это коснется депозитов сроком от трех до шести месяцев. В то же время изменения не будут мгновенными и одинаковыми для всех банков, ведь многое будет зависеть от потребности финучреждений в привлечении средств и уровня конкуренции за вкладчиков.

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Как отметил Замотаев, постепенно могут вырасти и ставки по кредитам. Однако они вряд ли будут повышаться пропорционально учетной ставке, поскольку зависят также от стоимости ресурсов для банков, уровня кредитных рисков и условий отдельных программ финансирования.

В то же время повышение учетной ставки должно положительно сказаться на устойчивости гривни.

"Более высокая доходность гривневых инструментов усиливает заинтересованность граждан в сбережениях в национальной валюте, может сдержать чрезмерный спрос на иностранную валюту и будет способствовать курсовой стабильности. Поэтому новое решение НБУ является не только сигналом для депозитного и кредитного рынков, но и дополнительным предохранителем для гривни", – подытожил эксперт.

Учетная ставка – что нужно знать

Учетная ставка является одним из главных инструментов денежно-кредитной политики НБУ. Это процент, под который регулятор проводит операции с банками и фактически задает ориентир для стоимости денег в экономике. Когда центробанк повышает ставку, кредиты постепенно дорожают, а депозиты становятся более выгодными. Это помогает сдерживать инфляцию и поддерживать стабильность на валютном рынке.

Таким образом, изменение учетной ставки является одним из механизмов, с помощью которых Национальный банк влияет на инфляцию, стоимость кредитов, активность потребителей и общую финансовую стабильность страны.

Решение НБУ

Как писал УНИАН, Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 15% до 15,5% в связи с устойчивым усилением фундаментального ценового давления и более существенным ускорением инфляции до конца года.

В июне правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15%. Это решение учитывало высокий спрос на гривневые инструменты для сбережений и снижение рисков, связанных с войной на Ближнем Востоке и недостаточностью внешнего финансирования.

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