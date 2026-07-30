НБУ повысил учетную ставку: банкир объяснил, как это отразится на кошельках украинцев

После решения Национального банка повысить учетную ставку до 15,5% украинские банки могут уже в ближайшие месяцы пересмотреть процентные ставки по депозитам и кредитам. Повышение учетной ставки также должно поддержать курс гривни, ведь это стимулирует население хранить средства в национальной валюте.
Как рассказал в комментарии УНИАН директор департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрий Замотаев, к концу лета банки могут начать постепенно пересматривать свою процентную политику. Скорее всего, ближе к сентябрю вырастет доходность гривневых депозитов, а ставки по вкладам могут отреагировать на решение НБУ почти "зеркально".
Прежде всего, по словам банкира, это коснется депозитов сроком от трех до шести месяцев. В то же время изменения не будут мгновенными и одинаковыми для всех банков, ведь многое будет зависеть от потребности финучреждений в привлечении средств и уровня конкуренции за вкладчиков.
Как отметил Замотаев, постепенно могут вырасти и ставки по кредитам. Однако они вряд ли будут повышаться пропорционально учетной ставке, поскольку зависят также от стоимости ресурсов для банков, уровня кредитных рисков и условий отдельных программ финансирования.
В то же время повышение учетной ставки должно положительно сказаться на устойчивости гривни.
"Более высокая доходность гривневых инструментов усиливает заинтересованность граждан в сбережениях в национальной валюте, может сдержать чрезмерный спрос на иностранную валюту и будет способствовать курсовой стабильности. Поэтому новое решение НБУ является не только сигналом для депозитного и кредитного рынков, но и дополнительным предохранителем для гривни", – подытожил эксперт.
Учетная ставка – что нужно знать
Учетная ставка является одним из главных инструментов денежно-кредитной политики НБУ. Это процент, под который регулятор проводит операции с банками и фактически задает ориентир для стоимости денег в экономике. Когда центробанк повышает ставку, кредиты постепенно дорожают, а депозиты становятся более выгодными. Это помогает сдерживать инфляцию и поддерживать стабильность на валютном рынке.
Таким образом, изменение учетной ставки является одним из механизмов, с помощью которых Национальный банк влияет на инфляцию, стоимость кредитов, активность потребителей и общую финансовую стабильность страны.
Решение НБУ
Как писал УНИАН, Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 15% до 15,5% в связи с устойчивым усилением фундаментального ценового давления и более существенным ускорением инфляции до конца года.
В июне правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15%. Это решение учитывало высокий спрос на гривневые инструменты для сбережений и снижение рисков, связанных с войной на Ближнем Востоке и недостаточностью внешнего финансирования.