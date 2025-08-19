Отмечается, что на курс валют будут влиять как внутренние, так и внешние факторы.

На курс гривни к доллару и евро в Украине в ближайшие дни будут влиять несколько факторов. Главными моментами будут налоговые расчеты бизнеса и банков, политика Национального банка, а также колебания пары евро/доллар на внешних рынках.

Аналитик Алексей Козырев считает, что курс покупки и продажи доллара в банках Украины до 22 августа будет в пределах 41-41,80 гривни, а в обменниках - в пределах от 41,05 до 41,75 гривни.

При этом, согласно его прогнозу, курс евро в банках будет находиться в пределах от 47,70 до 49 гривень, а в обменниках - в пределах от 47,90 до 48,90 гривни.

Видео дня

"Основная часть обменников и банков проработают в эти дни со спредом в пределах от 20 до 25 копеек по доллару, а по евро - в пределах от 20 до 30 копеек. Оптовые обменники продолжат работать со спредом в пределах 15−20 копеек как по доллару, так и по евро", - сообщил эксперт.

Курс доллара в Украине - прогноз до 24 августа

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщил, что в последнюю декаду августа курс доллара, как и курс евро, останутся "при своем". Так, по его мнению, доллар будет менее изменчивым, а текущие колебания скорее всего будут происходить ниже отметки в 42 гривни.

Вас также могут заинтересовать новости: