Отмечается, что украинцам не стоит опасаться резких перепадов.

Курс доллара в Украине до 24 августа, как и курс евро, останется "при своем". На данный момент нет причин для новых резких изменений.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По его словам, стоит ожидать, что курс доллара останется в пределах показателей на начало года, а курс евро будет формироваться на основе мировых трендов. В то же время банкир убежден, что обесценивание ни доллара, ни евро не предвидится.

Видео дня

Согласно прогнозу Лесового, курс доллара в Украине с 18 по 24 августа будет находится в коридоре 41,4 - 41,8 гривни на межбанке и 41,4 - 41,8 гривни на наличном рынке.

Таким образом, 100 долларов в гривнях будут стоить 4140 – 4180 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся в 41400 – 41800 гривень.

Что касается европейской валюты, то, по мнению эксперта, курс евро до 24 августа будет находиться в пределах 48 - 49 гривни на межбанке и 48 - 49,5 гривни на наличном рынке.

Таким образом, 100 евро в гривнях в Украине будут стоить 4800 - 4950 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся украинцам в 48000 - 49500 гривень.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщил, что курс доллара в Украине в августе вряд ли удивит резкими изменениями.

По его мнению, официальный курс доллара будет в пределах 41,8-42,4 гривни, а евро же может колебаться в диапазоне 48,5-50 гривень.

Вас также могут заинтересовать новости: