Эксперты советуют не забывать про национальную валюту.

Встреча президента США Дональд Трамп и Владимира Путина на Аляске не сильно, но ударила по курсу доллара. Эксперты проанализировали ситуацию и дали украинцам свежие советы относительно того, покупать или продавать доллары сейчас.

Глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский в комментарии ТСН указал, что все зависит от того, какую цель преследует гражданин.

По его словам, если нужно заработать, то лучше выбрать гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), если же нужна прибыль и гарантии от девальвации валютные ОВГЗ. При этом он указал, что гривневые или валютные вклады гарантировано сберегут средства.

Забловский считает, что сейчас благоприятное время для покупки валюты, потому что курс как доллара, так и евро невысок.

В свою очередь эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин посоветовал не открывать новые депозиты в гривне на длительный период, потому что период стабильности подходит к концу, а вот ОВГЗ – все еще хорошая идея.

Эксперт не исключает, что ожидаемая девальвация гривни будет быстрой - начиная с середины сентября, в течение 90-100 дней курс доллара может подскочить до 43-43,5 гривни, а к концу года — до 45 гривень.

Что касается продажи валюты, то все эксперты сходятся во мнении, что этого делать не надо.

Курс доллара в Украине - прогноз до 24 августа

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщил, что в последнюю декаду августа курс доллара, как и курс евро, останутся "при своем". Так, по его мнению, доллар будет менее изменчивым, а текущие колебания скорее всего будут происходить ниже отметки в 42 гривни.

