Объем продажи валюты Нацбанком стал самым низким показателем, начиная с середины апреля этого года.

На следующей неделе валютный курс должен остаться относительно стабильным: изменения не превысят 1,5% от текущего уровня, если не произойдет неожиданных событий в Украине или мире. Об этом рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, говорится в переданном УНИАН валютном обзоре.

"Курс гривны к иностранным валютам будет определять рынок, но НБУ будет активно влиять на этот курс, чтобы избежать чрезмерных колебаний и обеспечить стабильность валютного рынка", - сказала эксперт.

По ее словам, рыночная активность на прошлой неделе была умеренной - общий рост стоимости гривни составил около 0,15%, а суточные колебания были незначительными. Небольшая разница между минимумом и максимумом курса указывают на отсутствие сильного спроса или же большого предложения, участники рынка действовали осторожно.

Видео дня

"Хотя на межбанке и были заметны внутридневные короткие пики и проседания, неделя фактически прошла в режиме нейтрального состояния - валюта колебалась в ограниченных пределах, не меняя тенденцию последних недель: старт недели 41,41 грн/долл., финиш - 41,36 грн/долл. (укрепление гривны около 5 копеек)", - отметила Золотько.

Эксперт добавила, что продажа валюты Национальным банком с 11 по 15 августа составила $607,8 млн - объем продаж уменьшился почти на 28% по сравнению с предыдущей неделей, и является самым низким показателем за последний период - начиная с середины апреля этого года.

Курс валют - другие новости

Национальный банк Украины установил на вторник, 19 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,26 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 8 копеек.

По отношению к евро гривня также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,17 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 14 копеек.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин не исключает, что ожидаемая девальвация гривни будет быстрой - начиная с середины сентября, в течение 90-100 дней курс доллара может подскочить до 43-43,5 гривни, а к концу года - до 45 гривень.

Вас также могут заинтересовать новости: