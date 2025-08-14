По словам эксперта, сейчас достаточно причин для стабильности доллара.

В последнюю декаду августа курс доллара, как и курс евро, останутся "при своем": доллар будет менее изменчивым, а текущие колебания скорее всего будут происходить ниже отметки в 42 гривни.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

Он отметил, что для описанной ситуации есть веские основания: прежде всего, валютная стратегия НБУ, которая происходит согласно режиму "управляемой гибкости" (в случае необходимости регулятор имеет возможность коррекции курсовых показателей через сбалансирование спроса и предложения).

"Во-вторых, сезонная активность агросектора - сельхозпроизводители реализуют часть долларовых излишков для необходимых закупок топлива и других расходных для жатвы материалов. В-третьих, снижение инфляции и соответствующее сохранение стоимости гривны. С июня по август ежемесячная инфляция ниже 1%, а в годовом измерении мы постепенно приближаемся к прогнозируемым 10%", - сказал эксперт.

По его словам, экономические факторы крайне благоприятны, чтобы курс доллара держался привычных рамок.

"Вместе с тем можно сказать, что рынок также несколько привык к неуверенности евро. Напомню, что его стоимость в Украине определяется мировыми торгами пары доллар/евро и соотношения гривны к доллару. Вполне возможно, что соотношение евро к доллару останется на уровне 1 к 1,2, что может "транспонироваться" в текущие курсы в пределах 48-49 гривни за евро", - прогнозирует банкир.

Общая ситуация в конце августа, по словам Лесового, будет следующей:

курс доллара останется в пределах курса на начало года (экономические основания и валютная стратегия НБУ будут способствовать сохранению курсовых ориентиров и минимальных колебаний);

курс евро в Украине будет формироваться на основе мировых экономических трендов, однако и здесь обесценивание ни доллара, ни евро не предвидится.

Основные показатели валютного рынка с 18 по 24 августа будут следующими:

коридоры валютных изменений: 41,4-41,8 грн/долл. и 48-49 грн/евро (на межбанке) и 41,4-41,8 грн/долл. и 48-49,5 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,1-0,15 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

"Скорее всего для курса доллара осень начнется... началом лета и даже весны. По крайней мере пока достаточно причин для стабильности доллара. Сейчас отсутствуют причины для новых стремительных курсовых изменений не только для доллара: евро держится высоких отметок, однако дальнейший стремительный рост евровалюты почти исключен", - резюмировал Лесовой.

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 14 августа подорожал на 5 копеек и составляет 41,70 гривни за доллар, а курс евро не изменился и составляет 48,85 гривни за евро.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 41,47 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,40 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,64 грн/евро, а курс продажи - 48,41 грн/евро.

